Les Blazers prêts à attendre des mois pour résoudre la saga Damian Lillard si nécessaire

Damian Lillard veut être échangé au Miami Heat. Les Portland Trail Blazers le savent, mais ils n’ont pas abandonné l’espoir que le septuple All-Star change d’avis.

Et qu’il le fasse ou non, les Blazers insistent sur le fait qu’ils ne sont pas pressés.

Le directeur général Joe Cronin, lors de la conférence de presse où l’équipe a dévoilé son nouveau contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans avec Jerami Grant, a longuement parlé de l’impasse avec Lillard. Il n’a donné aucun détail sur les pourparlers – ne négociant pas publiquement – ​​et a révélé qu’il n’avait pas parlé avec Lillard depuis que la pierre angulaire de la franchise avait demandé à être échangée.

« Nous allons être patients », a déclaré Cronin lundi. « Nous allons faire ce qu’il y a de mieux pour notre équipe. Nous allons voir, vous savez, comment cela atterrit. Et si cela prend des mois, cela prend des mois. »

La demande commerciale de Lillard est devenue publique le 1er juillet, la première journée complète de libre arbitre en NBA. Après que les Blazers aient révélé que Lillard – qui a passé ses 11 saisons professionnelles à Portland – avait demandé à sortir, l’agent Aaron Goodwin a confirmé quelques jours plus tard que la septuple sélection All-NBA voulait aller à Miami.

« La position de Dame ne changera pas », a déclaré Goodwin à l’Associated Press la semaine dernière. « Toute cette situation visait à créer une opportunité pour Portland de gagner ou à lui donner une autre opportunité qu’il souhaite, à savoir Miami. »

Toute l’affaire est compliquée à tant de niveaux – que la demande d’échange est devenue publique, que Lillard veut être échangé uniquement à Miami (il n’a pas de clause de non-échange, et Portland n’a aucune obligation d’honorer cette demande), qu’il est aimé comme un grand de tous les temps à Portland et que ne pas l’avoir sur la liste signifie simplement que l’équipe n’en aura probablement pas assez pour vraiment participer à la Conférence Ouest chargée.

« En tant qu’équipe, vous espérez toujours avoir plus d’options », a déclaré Cronin. « Avoir des options limitées comme ça, je ne dirais pas que c’est frustrant, mais cela vous empêche peut-être d’obtenir le meilleur rendement. Donc, c’est quelque chose que nous devrons résoudre. »

Et à ses yeux, il y a encore de l’espoir que Lillard change d’avis – bien que rien n’indique que cela se produira.

« Je n’ai pas perdu espoir, simplement parce que je comprends que cette ligue est compliquée et que les choses changent très rapidement parfois », a déclaré Cronin.

Les Blazers ont un noyau de jeunes talents – Anfernee Simons vient d’avoir 24 ans, Shaedon Sharpe entame sa deuxième saison après avoir été le choix n ° 7 en 2022 et le meneur Scoot Henderson entre dans la ligue en tant que choix n ° 3 dans ce repêchage . Cronin a déclaré qu’il comprend pourquoi Lillard regarderait les Blazers, tels qu’ils sont actuellement construits, et a l’impression qu’il n’y a pas de voie claire pour se battre pour un titre cette saison à venir.

« Je pouvais voir pourquoi Dame le regardait et disait: » Eh bien, ce n’est pas une opportunité gagnante maintenant, ou du moins autant d’opportunité gagnante maintenant dans d’autres endroits « », a déclaré Cronin. « Donc, de ce point de vue, je comprends sa position et je la respecte, et il est logique pour moi pourquoi il aimerait aller ailleurs. »

Mais Cronin pense également que de grands jours arrivent pour Simons, Sharpe et Henderson.

« Ces gars vont avoir un impact sur la victoire très bientôt dans cette ligue », a déclaré Cronin.

Lillard vient de terminer une saison au cours de laquelle il a récolté en moyenne 32,2 points pour les Trail Blazers. Il est membre de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA, mais il n’a jamais été proche d’un titre au cours de ses 11 saisons dans la ligue.

Il a rencontré Portland à plusieurs reprises, demandant que la liste soit mise à niveau au point où il puisse concourir pour un championnat. Mais ces efforts ne sont pas allés au goût de Lillard. Et maintenant, la veille commerciale est en marche.

« C’est juste difficile. Comment remplacez-vous Damian Lillard ? Qui est la personne disponible sur les places de marché qui est un meilleur joueur que Dame ? » dit Cronin. « Aucune équipe plus que nous ne sait à quoi ressemble ce marché. Nous essayons depuis 18 mois de trouver l’équivalent de Dame à un autre poste ou quelqu’un qui est à 80% de Dame, même. Donc, c’est le défi et c’est pourquoi nous avons faut continuer à travailler. »

Reportage de l’Associated Press.

