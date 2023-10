Le gardien des Portland Trail Blazers, Anfernee Simons, subira une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure de l’UCL au pouce droit et devrait être absent quatre à six semaines, a annoncé l’équipe vendredi.

Le joueur de 24 ans s’est blessé lors de la défaite d’ouverture de la saison mercredi contre les LA Clippers, un match au cours duquel Simons a enregistré 18 points et quatre passes décisives.

La saison dernière, Simons a enregistré une moyenne de 21,1 points par match, son record en carrière, tout en tirant à 37,7% au-delà de l’arc. Au début de cette saison, Simons devait aider Portland offensivement après que Damian Lillard ait été échangé aux Milwaukee Bucks.

Les Blazers continueront désormais sans un membre éminent de leur zone arrière, mais s’appuieront probablement sur le meneur recrue Scoot Henderson et le tireur de deuxième année Shaedon Sharpe.

Les Blazers joueront le Orlando Magic vendredi à 22 h HE.

[Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily.]