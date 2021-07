Apparaissant dans une première finale de tournoi majeur en 55 ans, l’Angleterre a enduré plus d’agonie à Wembley dimanche lorsqu’elle a perdu 3-2 contre les Italiens lors d’une fusillade après que les scores se soient terminés à 1-1 après la prolongation.

Le capitaine Harry Kane et le défenseur Harry Maguire ont tous deux marqué leurs tirs au but pour les Three Lions, avant que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ne ratent les leurs.

Tentant apparemment une blague au lendemain de la défaite, le comédien Lawrence a tweeté : « Tout ce que je dis, c’est que les Blancs ont marqué. »

Lawrence a écrit plus tard : « Je peux voir que cela a offensé beaucoup de gens, et je suis désolé que les Noirs soient mauvais aux tirs au but. »

Se référant à la campagne de la star anglaise Rashford pour des repas scolaires gratuits pour les enfants, il a ajouté : « Je préférerais qu’il s’entraine à ses tirs au but, et les enfants ont faim. »

« Égalité, diversité, putain de pénalités » lire une autre tentative apparente d’humour.

Les tweets ont été accueillis avec fureur – notamment parce que le trio anglais Sancho, Rashford et Saka ont tous été victimes d’abus racistes à la suite de leurs pénalités manquées – tandis que Lawrence a été rapidement licencié par son agence de gestion et les lieux où il devait donner des concerts.

« Suite aux commentaires racistes du comédien Andrew Lawrence sur Twitter, nous avons pris la décision d’annuler son émission », a-t-il ajouté. a tweeté l’un de ces lieux.

« En tant que membre de l’association caritative Minstead Trust, nous travaillons dur pour promouvoir l’inclusion, fournir des espaces sûrs pour tout le monde et avoir une tolérance zéro pour le racisme.

Ailleurs, une salle à Worcester a ajouté : « À la suite de récents tweets du compte d’Andrew Lawrence, nous avons cessé de vendre des billets pour son spectacle et supprimé de notre site Web.

« Worcester Live ne soutient pas le discours de haine sous quelque forme que ce soit et nous sommes actuellement en contact avec l’agent d’Andrew. Nous vous contacterons dès que possible avec un résultat. »

Le compte Twitter de Lawrence a ensuite été supprimé, bien que les captures d’écran des messages incriminés aient encore été largement partagées.

Le comédien de 41 ans, qui est apparu sur la BBC, a été largement décrit comme de droite mais affirme sur son site Web « ne souscrire à aucune idéologie politique ».

Lawrence admet cependant qu’il est « particulièrement cinglant de ces individus sur Internet qui sont de plus en plus maintenant appelés « guerriers de la justice sociale ». »

« Si vous voulez entendre des blagues, des histoires drôles sans sous-texte et sans agenda, si cela ne vous dérange pas que la comédie aille dans des endroits un peu plus sombres, si vous n’êtes pas facilement offensé, venez dire bonjour. » son site Web indique également.

À cette occasion cependant, peu de gens semblent rire.

Après avoir subi des abus, notamment une peinture murale de la star anglaise Rashford vandalisée dans sa ville natale de Manchester, de nombreux membres de l’équipe des Trois Lions ainsi que la FA anglaise et le Premier ministre Boris Johnson se sont prononcés contre le racisme dirigé contre le trio qui a raté les pénalités.

Johnson, cependant, a été accusé d’alimenter le racisme en défendant plus tôt le droit des fans de huer les joueurs en prenant un genou dans un geste lié au mouvement Black Lives Matter.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le capitaine Harry Kane a écrit : «Trois gars qui ont été brillants tout l’été ont eu le courage d’intervenir et de tirer une pénalité lorsque les enjeux étaient élevés.

«Ils méritent du soutien et du soutien, pas les vils abus racistes qu’ils ont subis depuis hier soir. Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un fan de l’Angleterre et nous ne voulons pas de vous.