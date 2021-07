Les BLANCS et les métis vivent moins longtemps que les autres groupes ethniques en Angleterre et au Pays de Galles, selon un rapport.

Et les hommes et les femmes blancs ont des taux de mortalité par cancer plus élevés que les Noirs ou les Asiatiques.

L’Office for National Statistics a étudié 1,3 million de décès sur 50 millions de personnes entre 2011-14. Les experts ont qualifié les résultats de « surprise » et admettent qu’ils ont peut-être été modifiés par Covid.

Les femmes noires africaines ont vécu le plus longtemps – 88,9 ans, en moyenne – tandis que les hommes métis sont morts près d’une décennie plus jeune avec la vie la plus courte – 79,3 ans.

Les experts disent que les raisons sont complexes, soulignant que les Blancs fument et boivent plus, mais les Sud-Asiatiques et les Noirs sont plus susceptibles de vivre dans des zones plus pauvres. Les minorités ethniques sont plus durement touchées par le diabète, tandis que les Blancs souffrent davantage du cancer.

Les femmes vivaient plus longtemps dans tous les groupes ethniques. Les femmes blanches vivaient plus longtemps — 83,1 ans contre 79,7 ans pour les hommes.

Le groupe de réflexion sur la santé du King’s Fund a souligné: «Les résultats sont antérieurs à la pandémie.

Son impact a inversé la tendance pour certains groupes ethniques minoritaires, qui ont désormais un nombre global de décès plus élevé. »