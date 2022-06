Les Blancs d’Angleterre envisagent la gloire de l’Euro pour couronner une glorieuse carrière

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Ellen White a connu l’exaltation et le chagrin du football international plus que quiconque, mais avant son huitième tournoi majeur, la meilleure buteuse anglaise de tous les temps est toujours pleine d’enthousiasme.

White, 33 ans, mènera la file des Lionnes à l’Euro 2022, son troisième championnat d’Europe avec trois Coupes du monde et deux apparitions aux Jeux olympiques.

L’attaquante de Manchester City a beaucoup de buts et de souvenirs à chérir des tournois précédents, mais il lui manque toujours une médaille de vainqueur après trois demi-finales et trois quarts de finale.

White a partagé le Golden Boot avec les stars américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan lors de la Coupe du monde il y a trois ans, mais était du côté des perdants d’une confrontation en demi-finale avec les États-Unis.

Trois ans plus tard, elle est l’un des rares membres clés restants de cette équipe alors que l’Angleterre new-look sous Sarina Wiegman vise à mettre fin à leur attente d’un titre féminin majeur à domicile.

Mais White espère que les normes en hausse rapide dans la Super League féminine anglaise et l’exposition au football de la Ligue des champions signifient qu’il n’y aura pas de courbe d’apprentissage abrupte pour celles qui font leurs débuts dans les tournois majeurs.

“Nous avons un bon équilibre entre jeunesse et expérience”, a-t-elle déclaré.

“En tant qu’équipe, la profondeur et l’expérience que nous avons, pas seulement au niveau international, mais aussi dans le football de club, l’expérience de jouer la Ligue des champions, les finales de coupe, est incroyable.”

L’arrivée de Wiegman en septembre pour enfin combler définitivement le vide laissé par le départ de Phil Neville a remonté les Lionnes après une gueule de bois en Coupe du monde et près d’un an sans matches à cause du coronavirus.

Une raclée 5-1 contre les champions d’Europe des Pays-Bas vendredi, malgré l’absence de White en raison d’un cas positif de Covid, a envoyé un message fort que l’Angleterre mérite son statut de favori avant le tournoi.

– ‘Les temps changent’ –

Wiegman sait également ce qu’il faut pour gagner la compétition, ayant mené ses Pays-Bas natals à la gloire à domicile il y a cinq ans.

« C’est une vraie leader. Cela a nourri le staff, les joueurs, tout le monde. Je pense que dès que nous avons appris qu’elle avait accepté le poste, nous étions vraiment excités », a ajouté White.

“En ce moment, c’est vraiment excitant la façon dont nous jouons et la philosophie.”

De grandes attentes ont attiré des foules énormes avec les trois matchs de groupe de l’Angleterre à guichets fermés.

L’ouverture du tournoi contre l’Autriche à Old Trafford le 6 juillet pulvérisera le précédent record de fréquentation pour un match à l’Euro féminin de plus de 30 000.

Ce chiffre sera encore battu le 31 juillet pour la finale à Wembley.

“Ma première expérience d’un tournoi a été l’Euro 96, évidemment un tournoi masculin, mais nous avons maintenant ces enfants dont la première expérience d’un tournoi sera un Euro féminin qui est effrayant, excitant, époustouflant !” dit Blanc.

“Les temps changent et nous sommes vraiment ravis de toute cette visibilité de tous les enfants qui voient le sport et le football féminins. Pouvoir venir aux matchs, j’espère que nous pourrons les inspirer.

“Il va y avoir des talents phénoménaux à l’affiche dans cet Euro et pour le neutre, c’est très excitant.”

Avec 50 buts en 107 sélections, White a gagné le droit d’être considérée comme la meilleure attaquante anglaise de l’histoire du football féminin.

Mener son pays à remporter un Euro à domicile cimenterait son statut de légende.