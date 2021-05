Les blaireaux éliminés dans le cadre de la répression de la tuberculose devraient doubler pour atteindre près de 300000, avertissent les experts

Le gouvernement est sur le point de doubler le nombre de blaireaux tués en Angleterre en accordant de nouvelles licences pour abattre les mammifères indigènes dans 10 régions.

Depuis le début de l’abattage du blaireau en 2013, dans le but de lutter contre la tuberculose bovine (bTB), plus de 140000 blaireaux ont été abattus.

Et les experts prédisent que 140 000 autres, voire plus, seront tués au cours des cinq prochaines années, après que les responsables du gouvernement aient donné le feu vert pour étendre les opérations dans 10 comtés du Devon au Cheshire.

Les nouvelles licences de cinq ans, qui entreront en vigueur dès la semaine prochaine, signifient que l’abattage n’est encore qu’à mi-chemin, selon le Badger Trust.

La fiducie affirme que le total de 280000 – qui devrait être atteint d’ici 2026 – représentera près de 60% de la population totale de blaireaux estimée à 485000 en Angleterre.

Natural England, une branche du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), a publié le nouvelles autorisations le même jour que les chefs de Defra ont confirmé les plans, décrits plus tôt cette année, pour cesser de délivrer de nouvelles licences après l’année prochaine.

Defra a également déclaré que les licences d’abattage existantes pourraient être raccourcies après deux ans au lieu de fonctionner pendant cinq ans, «si elles sont étayées par des preuves scientifiques suffisantes».

Et il a donné 2,27 millions de livres sterling à un essai de cinq ans de vaccination contre le blaireau dans l’East Sussex et a annoncé une augmentation des tests de dépistage du bTB sur le bétail.

Le Badger Trust a accusé le gouvernement d’avoir échappé à la délivrance de nouvelles licences d’abattage sous le couvert des autres annonces.

Dawn Varley, son directeur général par intérim, a déclaré: «Nous sommes déçus par cette annonce, car en réalité, elle ne fait pas grand-chose pour changer l’avenir immédiat des blaireaux.

«Alors que le gouvernement veut que le titre soit que les licences d’abattage cessent à partir de 2022, en réalité, ces licences d’abattage de masse dureront jusqu’en 2026, et combinées à celles déjà en cours, nous estimons que 140 000 autres blaireaux seront encore tués, en plus aux 140 000 que nous avons déjà perdus.

«Nous sommes également sceptiques quant à l ‘« investissement »dans la vaccination contre le blaireau, car il s’agit en réalité d’un projet pilote de cinq ans, dans un seul domaine, qui ne fait que retarder un déploiement plus étendu.»

Elle a dit que jusqu’à ce que le gouvernement se concentre sur la transmission de bovins de bovins à des bovins, il n’y avait «pas grand-chose à célébrer».

«Une fois de plus, le gouvernement tente d’utiliser les« bonnes nouvelles »pour couvrir les mauvaises. Malheureusement, les blaireaux continuent d’être le bouc émissaire d’une approche ratée de contrôle de la bTB, et le massacre insensé se poursuit la semaine prochaine lorsque l’abattage recommence.





Les blaireaux sont porteurs de bTB, ce qui oblige les agriculteurs à abattre les troupeaux laitiers infectés, bien que la mesure dans laquelle les blaireaux infectent le bétail est contestée.

Au cours de l’année écoulée, au moins 27 000 bovins en Angleterre ont été abattus pour lutter contre la maladie, selon le gouvernement.

L’abattage a été controversé depuis le début. Les opposants soutiennent que lorsqu’une population de blaireaux est perturbée par un abattage, les survivants quittent la zone, propageant potentiellement la maladie vers des endroits auparavant non affectés. Pendant ce temps, les agriculteurs soutiennent que les bovins laitiers devraient être protégés.

Le Syndicat national des agriculteurs a averti que cesser de délivrer des licences de réforme après l’année prochaine compromettrait les tentatives de contrôle de la bTB.

George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a déclaré: «L’abattage du blaireau a conduit à une réduction significative de la maladie, mais personne ne veut continuer l’abattage d’une espèce protégée indéfiniment.»

Richard Benwell, directeur du Wildlife and Countryside Link, a appelé à une pause dans l’abattage cette année, déclarant: «Il est vital de déployer un vaccin pour le bétail d’ici 2025, car la transmission de vache à vache est toujours de loin le plus grand diffuseur. de cette horrible maladie.

«Mais un passage à la vaccination du blaireau se fait attendre depuis longtemps, et pourtant le gouvernement prévoit un essai local de cinq ans avant toute action plus large, avec des milliers de blaireaux mourant de façon douloureuse et prolongée entre-temps. Nous avons besoin d’un calendrier beaucoup plus rapide de la part du gouvernement pour déployer un plan national de vaccination du blaireau.

«Jusqu’à 300 000 blaireaux pourraient être tués au total d’ici la fin de ce programme, les poussant à une extinction locale dans certaines régions.»

Un consultation de huit semaines a été lancé en janvier, sollicitant des avis sur des propositions en réponse à un examen indépendant de la stratégie bTB sur 25 ans, dirigée par le professeur Sir Charles Godfray.

Un vaccin pour le bétail serait une percée dans la lutte contre la bTB. Des scientifiques de l’Agence de la santé animale et végétale ont mis au point un vaccin l’année dernière.