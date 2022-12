Les blagues sur les hôtels deviennent virales au milieu d’un concours de cou et de cou entre le Congrès et le BJP

Le dépouillement des votes pour l’élection de l’Assemblée législative de l’Himachal Pradesh en 2022 a commencé. Un autre sondage d’opinion a prédit une victoire du BJP dans l’Himachal Pradesh, où le parti du safran est au pouvoir. Selon le sondage Republic TV-P-MARQ, le BJP défiera la tendance et reviendra au pouvoir. Dans une Assemblée de 68 membres, le BJP devrait remporter 37 à 45 sièges (45,2 % des voix). Si ce sondage est correct, le Congrès devra se contenter de 22-28 sièges (40,1 %), une légère amélioration par rapport à ses performances de 2017. L’AAP peut recevoir un siège (5,2%), tandis que d’autres peuvent recevoir un à quatre sièges.

L’Himachal étant considéré comme un État swing, tous les yeux sont rivés sur qui prendra le siège électrique convoité. Le BJP travaille dur pour garder HP, qui est connu pour son anti-titularité, tandis que de nouveaux venus comme l’AAP tentent de faire des percées.

En attendant les résultats, on peut voir des gens partager des mèmes sur les réseaux sociaux. Regarde:

L’Assemblée des États, composée de 68 membres, a connu une compétition bipolaire entre le Congrès et le BJP au cours des trois dernières décennies. Cette fois, le décor est planté pour un combat entre ces vieux ennemis, qui emploient des stratégies opposées dans cet État des collines. Aussi, selon les résultats du sondage d’opinion ABP C-Voter rendu public le 3 octobre, le BJP recevra entre 37 et 45 sièges sur un total de 68 sièges dans l’Himachal Pradesh, tandis que le Congrès pourrait recevoir entre 21 et 29 sièges.

