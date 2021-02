Avec Donald Trump démis de ses fonctions et après la performance de Ricky Gervais sans prisonnier l’année dernière, les Golden Globes ne deviendront pas politiques cette année, a déclaré l’animatrice Tina Fey. « Je me demande pourquoi? » les commentateurs ont répondu.

Tina Fey et Amy Poelher ont été annoncées en janvier dernier comme hôtes de cette année, après que le comédien Ricky Gervais a utilisé son concert d’animation pour griller l’élitisme des célébrités présentes.

Aussi sur rt.com Hollywood ne peut pas prendre une blague: les Golden Globes embauchent Fey, Poehler comme nouveaux hôtes et les gens « manquent déjà à Ricky Gervais »

Les blagues de Jeffrey Epstein de Gervais ont dû toucher un nerf, car Fey et Poehler sont à peu près aussi éloignés que possible de sa marque d’humour énervé et offensant, et ils ont promis un spectacle atténué cette année.

«Nous voulons juste en faire un lieu de rencontre amusant pour les gens à la maison, une sorte de soulagement du stress,» Fey a déclaré au podcasteur Jill Rappaport cette semaine. «Donc je ne pense pas que vous puissiez vous attendre à beaucoup de politique. Cela ne semble pas être un lieu de blagues politiques.

Tout comme lors de toute cérémonie de remise de prix étoilée, les blagues politiques étaient monnaie courante aux Golden Globes pendant le mandat de Donald Trump. Jimmy Fallon a lancé des blagues de Trump qui provoquaient des gémissements en 2017 (plusieurs faisant référence à la Russie, bien sûr), et Meryl Streep les a suivis avec une tirade décousue contre soi-disant Trump. « raciste » rhétorique. Seth Meyers a utilisé la scène pour frapper à nouveau Trump l’année suivante, et Andy Samberg et Sandra Oh ont donné un laissez-passer au président en 2019, choisissant plutôt de célébrer le « la diversité » d’Hollywood.

Cependant, des commentateurs cyniques soupçonnaient Fey et Poehler de dénigrer la politique cette année parce que Trump, un sac de frappe fiable pour les artistes libéraux, est finalement démis de ses fonctions.

« Peut-être parce que les gens dont elle devrait se moquer font partie de l’équipe bleue? » un commentateur a écrit. «Les blagues politiques, c’était bien quand on se moquait de l’équipe rouge et qu’on l’appelait.»

1. Je me demande pourquoi

2. Qui regarde même plus les Golden Globes https://t.co/TEomE6u0pD – Dixie (@thatonewhackjob) 28 février 2021

POURQUOI? Biden est incompétent et largue des bombes. Et MAINTENANT, ils décident de ne pas être politique? https://t.co/UOyoNtImz8 – BuckeyeGirl🇺🇸 (@ CleGirl17) 27 février 2021

Hmm, bousculait votre politique dans la gorge de tout le monde affectait les cotes d’écoute ou quelque chose? 🤔 https://t.co/2eU2v1UO4x – 🔥SilenceisGolden🇺🇸 (@Silent_Kindling) 27 février 2021

L’émission de cette année est diffusée dimanche soir, mais Fey et Poehler ne seront même pas dans la même pièce. Le spectacle est virtuel, avec Fey présentant de New York et Poehler de Los Angeles, sans aucun public en direct.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!