Les blagues de Ron DeSantis remplissent les monologues d’ouverture de Fallon, Colbert et Kimmel

La campagne présidentielle de huit mois de Ron DeSantis n’a jamais engendré le niveau de comédie de Donald Trump – peu de gens l’ont jamais fait – mais en abandonnant dimanche, DeSantis a finalement dominé les blagues télévisées de fin de soirée de lundi.

« The Late Show With Stephen Colbert » et « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » ont tous deux mené leurs monologues d’ouverture avec DeSantis. « Jimmy Kimmel Live » y est allé après avoir discuté des fortes pluies à Los Angeles et de « The Bachelor », et Seth Meyers a consacré l’intégralité de son segment « A Closer Look » à l’actualité de DeSantis.

Tous les quatre, à leur manière, ont ciblé DeSantis pour son manque d’aisance et de charisme.

“Ne pleure pas parce que c’est fini”, a conseillé Colbert à DeSantis, “souriez, car vous avez besoin de vous entraîner à sourire.”

Kimmel a diffusé un montage de 40 secondes du gouverneur de Floride souriant pendant la campagne électorale et a souligné que la campagne de DeSantis avait dépensé environ 2 263 dollars par vote dans l’Iowa.

“Il aurait littéralement été moins cher”, a-t-il déclaré, “d’acheter à chacun de ses partisans un vélo Peloton.”

Tous les animateurs ont plaisanté sur le fait que DeSantis citait Winston Churchill dans la vidéo annonçant qu’il suspendait sa campagne. DeSantis a récité une phrase que Churchill n’aurait jamais dite.

“DeSantis savait qu’il était temps de partir”, a déclaré Fallon, “quatre mois après nous tous.”

“La communauté des cinglés a subi un coup dur dimanche”, a déclaré Seth Meyers à propos de l’abandon de DeSantis.

Meyers a déclaré que DeSantis avait la posture de quelqu’un « portant un sac à dos rempli de fers à cheval » et le comportement d’un gars « essayant de cacher une morsure de zombie », et l’a qualifié de premier candidat à « rivaliser avec Trump dans la catégorie des bizarreries ». Mais une différence clé entre eux, a déclaré Meyers, est que Trump divertit sa base. “DeSantis n’est pas divertissant”, a déclaré Meyers, “Il est à la fois bizarre et ennuyeux.”

Mis à part la vague de monologues de talk-shows de fin de soirée, la campagne de DeSantis s’est terminée sans recevoir le marqueur culturel vieux de plusieurs décennies d’une impression complète sur “Saturday Night Live”.

DeSantis s’est approché lorsque l’acteur John Higgins de la troupe de comédie Please Don’t Destroy l’a joué dans un sketch de novembre 2023 parodiant un débat du GOP, mais DeSantis de Higgins était le seul personnage de la scène sans aucune réplique. (Chris Christie de Molly Kearney, Nikki Haley de Heidi Gardner, Vivek Ramaswamy de Ego Nwodim et Tim Scott de Devon Walker ont tous eu l’occasion de parler, et Walker a fait plusieurs apparitions dans le rôle de Scott.)

Qui sait qui aurait pu jouer DeSantis avait le personnage nécessaire pour devenir un habitué. James Austin Johnson dans le rôle de Trump s’est adressé au casting, brisant le quatrième mur du sketch du débat républicain.

“Et regardez qui ils ont joué à Meatball Ron”, dit Johnson en tant que Trump. « Un des garçons Destroy. Ron regarde à la maison et se demande : « Qui diable est-ce ? Pauvre Ron DeSantis, même SNL ne pense pas qu’il ait une chance. S’ils le faisaient, ce serait comme Paul Rudd ou quelque chose comme ça, n’est-ce pas ?

D’autres fois, “Saturday Night Live” visait l’actualité de DeSantis sans se faire passer pour lui, comme Bowen Yang jouant Jafar de “Aladdin” rôtissant DeSantis pour s’être battu avec Disney.

Selon une analyse de Danielle Gober du cabinet Otter Public Relations, basé à Orlando, Ron DeSantis a été mentionné à la télévision en général 737 000 fois au cours des huit mois qui ont suivi le lancement de sa campagne. Trump a eu 2,4 millions de mentions au cours de cette période, même si une grande partie de cela inclut probablement des informations sur ses actes d’accusation.

Vous planifiez votre week-end? Abonnez-vous à notre newsletter gratuite Top 5 des choses à faire Nous vous proposerons chaque jeudi des idées pour sortir, rester à la maison ou passer du temps à l’extérieur. Vous êtes tous inscrits ! Vous voulez plus de nos newsletters hebdomadaires gratuites dans votre boîte de réception ? Commençons. Explorez toutes vos options

Trump était une aubaine pour les auteurs de comédie dès son entrée en politique. Il était déjà célèbre et connu de longue date qui avait en fait animé « Saturday Night Live ». Il est également probablement l’un des humains les plus usurpés de l’histoire. Lorsqu’il est revenu à la série en tant que candidat en 2015, deux acteurs différents l’ont rejoint sur scène se faisant passer pour lui.

Il semble y avoir exactement un gars sur terre qui fait une imitation de DeSantis. Le comédien Matt Friend est apparu sur PIX 11 à New York l’année dernière dans un DeSantis très talentueux. Friend a expliqué, dans la voix de DeSantis, qu’une grande partie de Trump était impliquée dans l’usurpation de l’identité du gouverneur.

“Curieusement, Ron DeSantis a également adopté les manières de Trump”, a déclaré Friend. «Personne n’a jamais fait de DeSantis, mais il bouge en quelque sorte ses bras de la même manière que Trump le fait ici. … Il utilise simplement sa terminologie exacte.»

Le consultant républicain en relations publiques Alex Conant a travaillé sur la campagne présidentielle de 2016 pour le sénateur Marco Rubio, interprété par Taran Killam, et plus tard, Pete Davidson dans « Saturday Night Live ».

Les stratèges de campagne suivent de près les mentions des candidats dans les émissions comiques telles que “Saturday Night Live”, a déclaré Conant, car, en réalité, de nombreux électeurs tirent leurs informations du divertissement.

« L’attention des médias est l’élément vital d’une campagne présidentielle », a-t-il déclaré. « (Les blagues de fin de soirée) ne constituent peut-être pas une bonne couverture médiatique, mais c’est mieux que pas d’attention. Si vous êtes sur SNL, vous êtes sorti de la bulle médiatique politique pour entrer dans la culture pop générale, et c’est un bon endroit pour les candidats à la présidentielle.

DeSantis, estime Conant, « a vécu dans les médias conservateurs et n’a jamais réussi à percer dans la conscience générale de la culture pop. … Je pense que c’est en quelque sorte un reflet plus large du manque d’intérêt du public pour cette primaire, et en particulier du manque d’intérêt pour DeSantis.

Il reste un moyen infaillible de voir un casting permanent de DeSantis sur “Saturday Night Live” cette année – s’il devient le candidat à la vice-présidence de Trump.