Les Blackhawks signent Jason Dickinson pour une prolongation de deux ans, résolvant ainsi rapidement la question commerciale

Depuis quelques jours, on se demandait si les Blackhawks allaient recruter ou échanger Jason Dickinson à la suite de son année de carrière. Mais cette question ne s’est pas attardée longtemps.

Le directeur général des Hawks, Kyle Davidson, a réagi rapidement au récent lobbying de Nick Foligno pour que Dickinson soit prolongé en faisant exactement cela mardi, en signant l’attaquant polyvalent de 28 ans à sa propre prolongation de contrat de deux ans avec un plafond salarial de 4,25 millions de dollars.

“C’est agréable d’être quelque part où l’on est recherché”, a déclaré Dickinson, un sourire étiré sur son visage. «J’apprécie Kyle et son équipe et mon [agent Pat Morris] pour faire quelque chose, parce que c’est un endroit où je veux être.

Dickinson a donné aux Hawks une productivité et une stabilité indispensables aux deux extrémités de la glace cette saison, et son jeu solide a considérablement augmenté sa valeur commerciale. Davidson a déclaré samedi que les gens autour de la LNH avaient « pris note ».

Il y a à peine 16 mois, les Hawks ont essentiellement reçu un choix de deuxième ronde des Canucks simplement pour avoir absorbé le plafond salarial actuel de 2,65 millions de dollars de Dickinson (et abandonné Riley Stillman). Cet hiver, ils auraient pu obtenir un choix de deuxième ronde pour Dickinson — un autre exemple de la gestion d’actifs avisée de Davidson.

Mais finalement, les Hawks ont décidé que Dickinson leur offrait plus de valeur en interne qu’à quiconque – et ils avaient probablement raison dans cette évaluation.

Il est sur le point d’inscrire environ 27 buts cette saison, battant son précédent record en carrière de neuf. Bien que ce rythme de score exact puisse être insoutenable, sa précision de tir et sa génération de chances de marquer se sont considérablement améliorées. C’est aussi un gars intelligent et sympathique qui s’intègre bien dans un vestiaire et offre un leadership perspicace.

Et c’est un attaquant défensif éprouvé qui est sans doute devenu un attaquant d’élite cette saison, arrêtant des stars comme Connor McDavid et Jason Robertson au cours de la semaine dernière. Si les Hawks étaient une meilleure équipe, Dickinson aurait potentiellement droit au buzz du cheval noir du Trophée Selke.

C’était révélateur lorsque Foligno a évoqué Dickinson – sans y être invité – après avoir reçu sa prolongation samedi.

“[Jason is] un gars avec qui je veux faire la guerre beaucoup plus et j’espère qu’il pourra le faire », a déclaré Foligno. “[I’ve seen] la façon dont il joue et ce qu’il représente pour notre club, la stabilité qu’il apporte [through] toutes les blessures.

« Il est toujours là-bas, en train de manger une tonne de minutes difficiles, jouant contre les meilleurs équipes. J’ai juste été vraiment impressionné par lui. C’est un gars vers qui je me suis déjà beaucoup tourné pour commencer l’année, et il a tenu ses promesses dans tous les aspects.

Dickinson a plaisanté en disant que Foligno mériterait peut-être une petite part de son salaire après avoir « suffisamment gonflé mes pneus ».

Les deux vétérans et la recrue Connor Bedard sont désormais les trois seuls attaquants des Hawks signés jusqu’à l’été 2026, ce qui pourrait être l’intersaison au cours de laquelle l’organisation passe de la reconstruction à la compétition.

“Je ne vais pas mentir, j’aurais aimé quelques années de plus, parce que je vois ce qui se passera”, a déclaré Dickinson. «Je vois le potentiel. Je vois où les choses peuvent aller. Et j’adorerais en faire partie. Je suis un élément de base en ce moment alors que nous avançons. Qui sait? Dans quelques années, nous pourrions parler [about] une autre extension pour vraiment aller au bout des choses.

L’entraîneur Luke Richardson a ajouté : « Vous voulez des gens qui veulent être ici. Ils ont un plus grand impact et une plus grande différence.

Dickinson convient parfaitement à cette situation car il pense comme un directeur général. Il s’est toujours sérieusement intéressé à l’art de constituer une équipe de la LNH, parcourant de temps en temps le site Web de suivi des contrats et des sélections CapFriendly et suivant le développement des espoirs des Hawks chez les juniors et les collèges.

La prochaine fois qu’il consultera CapFriendly, il appréciera certainement le nom et le salaire qu’il voit au sommet de la section des attaquants des Hawks.