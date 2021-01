CHICAGO: Bien sûr, le front office des Blackhawks de Chicago parle de sa version de reconstruction. Cela n’a pas trop d’importance pour Patrick Kane.

L’attaquant vedette regarde autour de lui sa seule équipe de la LNH, celle qu’il a aidé à mener à trois titres de la Coupe Stanley, et voit l’occasion.

En tant que joueur, je sens que j’ai toujours été un gars qui essaie juste de m’améliorer et d’essayer de ne pas trop s’inquiéter des emplois d’autres personnes ou de la prochaine étape en tant que franchise, a déclaré Kane. Je pense qu’en tant que joueur, vous voulez gagner maintenant. Vous voulez concourir maintenant. Et je pense que nous pouvons le faire avec ce groupe. Je pense que nous pouvons surprendre certaines personnes.

Cela pourrait ne pas être trop difficile compte tenu des attentes extérieures après que Chicago ait fait ses adieux au gardien de longue date Corey Crawford en agence libre et a échangé l’attaquant robuste Brandon Saad au Colorado. La disponibilité du capitaine Jonathan Toews est également incertaine alors qu’il est absent de l’équipe pour faire face à une maladie qui l’a laissé épuisé et léthargique.

Oh, et Kirby Dach et Alex Nylander pourraient rater toute la saison de 56 matchs après que chaque jeune attaquant ait été opéré le mois dernier.

Pas vraiment fluide pour une franchise qui avait connu des années de stabilité, dirigée par la présence constante de Toews, Kane et les défenseurs Duncan Keith et Brent Seabrook. Mais les Blackhawks semblent accueillir favorablement ce qui est dit à leur sujet.

Vous savez comment nous sommes perçus, que ce soit à travers les médias, les fans ou à travers la ligue, a déclaré l’entraîneur Jeremy Colliton, et nous avons quelque chose à prouver. C’est un défi pour nous en tant que personnel d’entraîneurs mais aussi pour les joueurs que nous avons, nous devons être implacables dans la façon dont nous allons travailler pour nous améliorer.

EN BUT

Le départ de Crawford laisse un trou béant dans le filet. Crawford, qui a joué un rôle clé dans les championnats de Chicago en 2013 et 2015, a enregistré un pourcentage d’arrêts de .917 et une moyenne de buts alloués de 2,77 la saison dernière. Il a également commencé tous les matchs alors que Chicago éliminait Edmonton au tour de qualification avant de perdre contre Vegas en séries éliminatoires.

Malcolm Subban, Collin Delia et Kevin Lankinen sont les pionniers pour le poste de départ. Mais cela pourrait être une multipropriété avec le calendrier inhabituel et l’incertitude entourant la position. Subban, 27 ans, est l’option la plus expérimentée avec 66 apparitions en carrière dans la LNH.

LA PEINE DE REGARDER

Adam Boqvist et Ian Mitchell mènent un groupe prometteur de jeunes défenseurs qui devraient avoir un long regard cette année. Boqvist a été sélectionné par Chicago avec le choix n ° 8 au repêchage de 2018, et Mitchell était un choix de deuxième ronde en 2017.

Boqvist, 20 ans, a fait ses débuts dans la LNH la saison dernière et a terminé avec quatre buts et neuf passes en 41 matchs. Mitchell, qui aura 22 ans le 18 janvier, entame sa première année avec les Blackhawks après une carrière universitaire hors du commun à Denver.

PRENDRE DEUX

L’absence de Toews et Dach met plus de pression sur Dominik Kubalik pour reproduire son succès de la saison dernière, lorsqu’il a dominé toutes les recrues de la LNH avec 30 buts. Il a également récolté 16 passes en 68 matchs, faisant une transition en douceur à Chicago après avoir joué en Suisse.

NOUVEAU LOOK

Chicago a apporté de l’aide à ses gardiens de but en signant Mattias Janmark, Lucas Wallmark et Carl Soderberg, tous responsables, dans les deux sens pour des contrats d’un an en agence libre. Janmark, Wallmark et Soderberg ont de l’expérience dans les tirs au but, et les Blackhawks ont perdu un membre clé de leurs équipes spéciales lorsque Saad a été expédié vers l’Avalanche.

Si Chicago tombe hors de la course aux séries éliminatoires, ils pourraient également être inversés à la date limite de négociation pour des actifs à plus long terme.

MONTRE HORAIRE

La division centrale réalignée est brutale, ce qui rend le calendrier difficile. Les Blackhawks débutent avec deux matchs à Tampa Bay, le champion en titre de la Coupe Stanley. Ensuite, ils rendent visite à l’ancien entraîneur Joel Quenneville et aux Panthers de la Floride.

Dallas, qui a perdu contre Tampa Bay lors de la finale de la Coupe Stanley, fait également partie de la Central. Idem pour les équipes de Caroline, Columbus et Nashville toutes les séries éliminatoires en 2020.

___

Jay Cohen peut être joint à https://twitter.com/jcohenap

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports