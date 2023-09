Les Blackhawks de Chicago joueront sans capitaine cette saison

CHICAGO (AP) — Les Blackhawks de Chicago n’auront pas de capitaine cette saison. Le directeur général Kyle Davidson a fait cette annonce…

Le directeur général Kyle Davidson en a fait l’annonce mardi. Jonathan Toews a été capitaine de l’équipe pendant près de 15 ans, mais il a joué son dernier match avec l’équipe en avril.

« Je pense que nous avons ajouté beaucoup de leaders expérimentés, mais nous recherchons le collectif pour trouver cette capacité de leadership et pas seulement les joueurs qui finiront par porter des lettres sur leur pull », a déclaré Davidson. « Nous cherchons à ce que tout le monde intensifie ses efforts à l’approche de l’année. »

Davidson a déclaré que Chicago aura un groupe de capitaines adjoints. Ce groupe sera annoncé plus tard lors du camp d’entraînement, qui débute cette semaine.

Les Blackhawks en reconstruction cherchent à progresser après avoir terminé derniers de la division Centrale avec une fiche de 26-49-7. Après cette terrible saison, ils ont remporté le repêchage de la LNH et ont sélectionné Connor Bedard au premier rang du classement général.

Les défenseurs vétérans Seth Jones et Connor Murphy sont de retour, et les attaquants Taylor Hall, Nick Foligno et Corey Perry ont été ajoutés à l’alignement pendant l’intersaison.

En ce qui concerne l’avenir du poste de capitaine de l’équipe, Davidson a déclaré que les Blackhawks « laisseront les enjeux tomber là où ils peuvent ».

« Au cours de la prochaine année, nous verrons qui émergera, quelle est la meilleure option et déciderons l’année prochaine s’il est approprié de nommer quelqu’un », a-t-il déclaré. « Nous prendrons cela comme il vient. »

Tous les regards sont tournés vers Bédard alors que les Blackhawks se dirigent vers le camp d’entraînement, mais le jeu de Lukas Reichel vaut également la peine d’être regardé. Reichel, qui a été sélectionné par Chicago avec le 17e choix au repêchage de 2020, a inscrit sept buts et huit passes décisives en 23 matchs la saison dernière.

Reichel, 21 ans, a joué principalement à l’aile gauche dans la LNH, mais Davidson a déclaré qu’il débuterait le camp en tant que centre.

« Je suis sûr qu’il y aura des domaines de croissance pour lui au milieu », a déclaré Davidson. « Mais nous ne l’essaierions pas si nous ne pensions pas qu’il serait un succès. »

