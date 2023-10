TEMPE, Arizona — La communauté du hockey a réagi avec choc et tristesse à la mort d’Adam Johnson, l’ancien joueur des Penguins de Pittsburgh, âgé de 29 ans, dont le cou a été coupé par une lame de patin lors d’un match en Angleterre.

“C’est horrible”, a déclaré l’attaquant des Blackhawks de Chicago Ryan Donato après l’entraînement dimanche au Mountain America Community Iceplex à Tempe, en Arizona. “Quand vous entendez (la nouvelle), vous avez un creux dans l’estomac et vous ne pouvez que prier pour leur famille et son amis.”

Johnson, qui a disputé 13 matchs avec les Penguins entre 2018-19 et 2019-20, jouait pour les Panthers de Nottingham de la Ligue élite de hockey sur glace contre les Steelers de Sheffield à l’Utilita Arena de Sheffield samedi lorsqu’il a été éliminé.

«C’est tragique», a déclaré le défenseur Connor Murphy. “C’est tellement triste, et c’est comme le pire cauchemar possible.”

Corey Perry a déclaré : « C’est une nouvelle difficile pour sa famille et toutes les personnes impliquées. »

«Mec, c’est horrible», a déclaré Connor Bedard. « Évidemment (c’est) tellement triste pour lui, bien sûr, pour sa famille et pour tout. C’est difficile d’y penser. Vous pensez à lui et à sa famille, c’est une tragédie.

« La communauté du hockey est si soudée et si petite. … Je ne le connais pas, quelques gars ici le connaissent, mais vous voulez quand même faire ce que vous pouvez pour le soutenir.

Les Panthers ont qualifié la mort de Johnson d’« accident anormal », qui a particulièrement touché les joueurs.

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Adam Johnson en action lors d’un match de hockey de la LNH à Columbus, Ohio, le 22 septembre 2017. Johnson est décédé après un « accident anormal » lors d’un match en Angleterre le 28 octobre 2023. (Paul Vernon/AP)

Donato a déclaré : « C’est juste une situation tragique à laquelle on ne pense jamais vraiment et pour cause. Et c’est juste triste la façon dont cela s’est passé.

Murphy a ajouté : « Vous n’avez pas les mots, et il est difficile d’y penser même en sachant que c’est une possibilité, mais vous attribuez simplement cela au hasard.

“Mais votre cœur s’épanche pour sa famille, ses amis et tous les membres de la communauté.”

L’accident de Johnson n’est pas sans rappeler des incidents passés au cours desquels des joueurs ont été coupés par des patins.

La veine jugulaire de l’ancien gardien des Sabres de Buffalo Clint Malarchuk a été coupée par le patin de St. L’ailier des Louis Blues Steve Tuttle à Buffalo le 22 mars 1989.

L’attaquant des Panthers de la Floride, Richard Zednik, a reçu une profonde coupure au patin d’un coéquipier sur le côté droit du cou lors d’un match à Buffalo le 10 février 2008.

Malarchuk et Zednik ont ​​survécu.

«Mec, c'est horrible. Évidemment, c'est tellement triste pour lui, bien sûr, pour sa famille et pour tout. —Connor Bédard exprimant ses condoléances après le décès d'Adam Johnson

Le patin de l’attaquant des Hawks Jason Dickinson a touché l’œil du Bruin de Boston Jakub Lauko lors d’un match au United Center mardi.

Lauko a ensuite exprimé sa gratitude de ne pas avoir perdu son œil gauche, mais a posté une photo de son œil au beurre noir et de ses points de suture sur les réseaux sociaux et a plaisanté en disant que sa carrière de mannequin était terminée.

« Honnêtement, la lame du patin est comme une arme », a déclaré Murphy. “C’est juste sa netteté et la facilité avec laquelle vous pouvez trancher votre peau.”

Murphy a déclaré qu’une coupure au poignet il y a des années ne mettait pas sa vie en danger, mais il pense que cela aurait pu être pire.

Murphy ne se souvenait pas des détails, mais il s’agissait simplement d’un match contre les Maple Leafs de Toronto il y a environ sept ans.

“Cela n’est pas allé assez profondément pour créer quelque chose de dangereux”, a-t-il déclaré. Il a montré les légères cicatrices à l’intérieur de son poignet gauche. « J’ai vu des coéquipiers se faire éliminer plutôt bien, mais heureusement, rien n’a été trop grave.

“C’est une partie malheureuse de notre jeu d’avoir une pièce d’équipement dangereuse qui peut causer de graves dégâts et je prie simplement pour que rien de tel ne se produise.”

Murphy a déclaré que certains joueurs portent des bracelets et des chaussettes résistants aux coupures.

Le centre des Bruins Jakub Lauko se relève lentement après une collision alors que le centre des Blackhawks Jason Dickinson plane à proximité en troisième période au United Center le 24 octobre 2023. (Terrence Antonio James/Chicago Tribune)

Pourtant, les joueurs savent que le danger est présent, alors comment le compartimenter ?

« Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas », a déclaré Donato. « Évidemment, cela arrive, mais pas à ce point, ni aussi souvent. Donc, pour nous, entendre cela, c’est quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas comprendre.

Perry a déclaré : « C’est juste que lorsque vous êtes là-bas, vous n’y pensez pas. … Mais ensuite vous voyez cela (ce qui arrive avec Johnson) et vous pensez que, oui, des choses comme celle-ci peuvent arriver.

«C’est un accident bizarre», a ajouté Bédard. « Quand nous sommes là-bas, vous n’y pensez pas beaucoup, mais juste un jeu bizarre et vous espérez vraiment que rien de grave ne se passe.

L’entraîneur des Hawks, Luke Richardson, a déclaré que l’accident mettait en évidence l’importance du travail que l’ailier des Capitals de Washington TJ Oshie effectue par l’intermédiaire de son entreprise, Warroad, qui fabrique des vêtements de sport aidant à protéger les poignets et le cou contre les coupures de patins.

“Il fait la promotion d’une entreprise proposant des vêtements formidables que les jeunes joueurs peuvent porter pour se protéger”, a déclaré Richardson.

“C’est l’un des jeux les plus rapides au monde”, a-t-il déclaré. « Et quand vous avez des lames de rasoir sous la plante des pieds, parfois vous êtes bouleversé et les patins remontent comme ceux de Dickinson (cas). … C’est très effrayant et les choses arrivent vite.

«Nous soutenons tous et envoyons nos pensées et nos prières à la famille (de Johnson) et à l’équipe (des Panthers). Mais je ne sais même pas quelle est la bonne réponse en matière de protection.