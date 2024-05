Les Black Keys s’expriment après l’annulation de leur tournée nord-américaine aux États-Unis

« Le groupe veut assurer à tout le monde que Dan et Patrick sont bel et bien vivants », ont déclaré les Black Keys. aux médias sociaux.

« Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à l’étape nord-américaine de l’International Players Tour qui nous permettront d’offrir une expérience tout aussi excitante et intime pour les fans et le groupe, et annoncera prochainement une série de dates révisées.