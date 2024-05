Les Black Keys publient une déclaration concernant l’annulation de la tournée de l’arène

Le sujet de Les touches noires » La tournée annulée de l’arène à l’automne a généré beaucoup de discussion sur réseaux sociaux ces derniers jours, et le groupe, qui n’avait pas publié de déclaration auparavant, en a maintenant parlé. Dans un message sur Instagram, ils écrivent :

Le groupe veut assurer à tout le monde que Dan et Patrick sont bel et bien vivants. Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à la partie nord-américaine de l’International Players Tour qui nous permettront d’offrir un une expérience tout aussi excitante et intime pour les fans et le groupe, et annoncera prochainement une série de dates révisées. Tous ceux qui ont acheté des billets et/ou des VIP pour les dates initiales de la tournée seront entièrement remboursés – et lorsque les nouveaux projets seront annoncés, ils seront les premiers à pouvoir acheter des billets. Merci de votre compréhension et excuses pour ce changement surprise… Nous sommes presque sûrs que tout le monde sera excité lorsque vous verrez ce que nous avons en tête, et nous avons hâte de voir tout le monde bientôt.

Les spectacles, programmés du 17 septembre au 12 novembre en Amérique du Nord, principalement avec La tête et le cœur, avait disparu du site Web de Black Keys et avait été répertorié sur Ticketmaster comme annulé sans explication. Voir toutes les dates annulées ci-dessous.

THE BLACK KEYS : DATES DE LA TOURNÉE 2024 ANNULÉES

17 septembre Tulsa, OK BOK Center *

18 septembre Austin, Texas Moody Center *

20 septembre Dallas, Texas American Airlines Center

21 septembre Houston, Texas Toyota Center *

24 septembre Denver, Colorado Ball Arena

26 septembre Phoenix, Arizona Footprint Center *

27 septembre Los Angeles, Californie Forum Kia *

28 septembre Palm Desert, Californie Acrisure Arena *

29 septembre Mountain View, Californie Shoreline Amphitheatre *

2 octobre Portland, Oregon Moda Center

3 octobre Seattle, Washington, Climate Pledge Arena

10 octobre Pittsburgh, PA PPG Paints Arena *

11 octobre Toronto (Ontario) Aréna Banque Scotia *

12 octobre Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse *

13 octobre Grand Rapids, MI Van Andel Arena *

16 octobre Charlotte, NC Spectrum Center *

18 octobre Nashville, Tennessee Bridgestone Arena *

19 octobre Atlanta, Géorgie State Farm Arena *

21 octobre Philadelphie, Pennsylvanie Wells Fargo Center *

23 octobre Louisville, KY KFC Miam ! Centre

24 octobre Columbus, OH Nationwide Arena *

26 octobre Indianapolis, IN Gainbridge Fieldhouse *

27 octobre Knoxville, TN Food City Center *

30 octobre New York, NY Madison Square Garden *

1er novembre Boston, MA TD Garden

2 novembre Baltimore, MD CFG Bank Arena *

3 novembre Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

7 novembre Chicago, Illinois United Center *

9 novembre Milwaukee, WI Forum Fiserv *

10 novembre Minneapolis, MN Target Center

12 novembre Détroit, MI Little Caesars Arena *

* Avec le second acte La Tête et Le Coeur