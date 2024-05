Les Black Keys partagent une déclaration sur l’annulation de la tournée des arènes et déclarent que les spectacles seront reprogrammés dans des lieux plus intimes

Les Black Keys ont récemment annulé discrètement toute leur tournée nord-américaine dans les arènes pour soutenir leur dernier album. Joueurs de l’Ohio, sorti en avril. La plupart ont spéculé que l’annulation était due à la faiblesse des ventes de billets, et même s’ils n’en ont pas dit autant, le groupe a annoncé aujourd’hui dans un communiqué qu’il réserverait à nouveau la tournée dans des lieux plus intimes.

« Le groupe veut assurer à tout le monde que Dan et Patrick sont bel et bien vivants », ont déclaré les Black Keys sur leur compte de réseau social. « Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à l’étape nord-américaine de l’International Players Tour qui nous permettront d’offrir une expérience tout aussi excitante et intime pour les fans et le groupe, et annoncera prochainement une série de dates révisées.

La déclaration continue :

Tous ceux qui ont acheté des billets et/ou des VIP pour les dates initiales de la tournée seront entièrement remboursés – et lorsque les nouveaux projets seront annoncés, ils seront les premiers à pouvoir acheter des billets. Merci de votre compréhension et excuses pour ce changement surprise… Nous sommes presque sûrs que tout le monde sera excité lorsque vous verrez ce que nous avons en tête, et nous avons hâte de voir tout le monde bientôt.

La tournée des arènes nord-américaines des Black Keys devait auparavant débuter en septembre et se poursuivre jusqu’en novembre.