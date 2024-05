Les Black Keys annulent leur tournée aux États-Unis en raison de rumeurs de mauvaises ventes de billets : une alternative « intime » promise

Les Black Keys ont annulé leur prochaine tournée aux États-Unis. Le duo, qui a récemment terminé une tournée en Europe, devait commencer la partie américaine de son International Players Tour au BOK Center de Tulsa, OK, le 17 septembre, avec 30 autres dates à suivre.

Samedi, la liste des spectacles a été supprimée du site Internet des Black Keys et de Ticketmaster, et l’absence initiale d’annonce officielle a donné lieu à de nombreuses spéculations sur les raisons pour lesquelles les dates avaient été reportées. Aujourd’hui, le groupe a publié une déclaration sur les réseaux sociaux.

Le communiqué disait : « Le groupe veut assurer à tout le monde que Dan et Patrick sont bel et bien vivants.

« Suite à la récente série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe, y compris des arrêts dans des lieux emblématiques comme la Brixton Academy et le Zénith de Paris, nous avons décidé d’apporter quelques changements à la partie nord-américaine de l’International Players Tour qui nous permettront d’offrir une expérience tout aussi excitante et intime pour les fans et le groupe, et annoncera prochainement une série de dates révisées.

« Tous ceux qui ont acheté des billets et/ou VIP pour les dates initiales de la tournée seront entièrement remboursés – et lorsque les nouveaux plans seront annoncés, ils seront les premiers à pouvoir acheter des billets. Merci de votre compréhension et excuses pour le changement surprise. … Nous sommes presque sûrs que tout le monde sera excité quand vous verrez ce que nous avons en tête, et nous avons hâte de voir tout le monde bientôt.

L’utilisation du mot « intime » dans la déclaration suggère que le groupe pourrait réduire ses effectifs par rapport aux salles d’arène initialement réservées, et les fans n’ont pas tardé à critiquer le prix des spectacles originaux. Une affiche sur Reddit partageait une capture d’écran prétendant montrer un grand nombre de sièges invendus au CFG Bank Arena de 14 000 mètres à Baltimore, dans le Maryland, où les Black Keys devaient se produire début novembre.

Les Black Keys ont sorti leur dernier album, Joueurs de l’Ohio, le mois dernier. Leur seule apparition en direct prévue aura lieu à la NASCAR Street Race à Chicago le 6 juillet.