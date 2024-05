Les Black Keys annulent leur prochaine tournée nord-américaine

Les touches noires ont annulé la prochaine étape nord-américaine de leur tournée internationale des joueurs, les dates de la tournée étant brusquement effacées sans explication des pages de médias sociaux et du site officiel du groupe.

Vendredi, les fans ont remarqué que le Liste Ticketmaster pour les spectacles d’arène nord-américains de l’International Players Tour – qui devaient commencer le 17 septembre à Tulsa, Oklahoma et se terminer le 12 novembre à Détroit – ont répertorié tous les spectacles comme annulés.

Listes individuelles des lieux pour les concerts – y compris un concert le 18 septembre au Moody Center d’Austin et un spectacle le 30 octobre au Madison Square Garden de New York – a également mis à jour les pages pour reconnaître que les spectacles avaient été annulés et que les fans recevraient automatiquement des remboursements. « Malheureusement, l’organisateur de l’événement a dû annuler cet événement », a déclaré le Moody Center’s. référencement noté.

Les touches noires’ site officiel a également supprimé toutes les dates de tournée à venir du groupe, à l’exception d’un seul concert unique, un concert le 6 juillet à la NASCAR Street Race de Chicago.

Le duo composé de Dan Auerbach et Patrick Carney, qui vient de terminer une étape européenne pour soutenir leur nouvel album Joueurs de l’Ohio, n’ont pas publié de déclaration concernant les annulations. Un représentant du groupe n’a pas répondu à Pierre roulantedemande de commentaires de au moment de mettre sous presse.

L’annulation ne semble pas être liée à la santé, puisque les Black Keys viennent de se produire lors de la finale de la saison de La voix plus tôt cette semaine.