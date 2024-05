Les Black Keys annulent discrètement leur tournée, probablement en raison de mauvaises ventes de billets

Les Black Keys ont discrètement annulé leur prochain « International Players Tour ».

Venant en soutien à leur dernier album, Joueurs de l’Ohio, La tournée nord-américaine des Black Keys était censée débuter le 17 septembre à Tulsa, Oklahoma et s’arrêter dans des villes comme Austin, Seattle, Atlanta et plus encore. Cependant, depuis samedi, tous les concerts programmés du groupe, sauf un, ont été supprimés de leur site Web. Ticketmaster également répertorie les spectacles comme annulés.

Les Black Keys n’ont jusqu’à présent pas reconnu publiquement l’annulation de la tournée. Basé sur données sur la disponibilité des billets provenant de Ticketmaster, cependant, il semble que la tournée ait souffert de faibles ventes. Certains fans ont imputé la faute au prix élevé des billets, qui variait entre 100 et 300 dollars.

Il convient également de noter que même si les Black Keys ont fait des tournées dans les arènes dans le passé, Joueurs de l’Ohio était de loin la sortie commerciale la moins réussie du groupe depuis près de deux décennies. Lors de sa sortie en avril, l’album a fait ses débuts à la 26e place du Billboard 200. À titre de comparaison, leur album précédent, 2022’s Boogie d’abandonouvert au n°8.

Conséquence a contacté les représentants du groupe pour obtenir des informations supplémentaires.

Pour l’instant, la seule apparition live programmée des Black Keys aura lieu à la NASCAR Chicago Street Race le 6 juillet.

