Les Black Keys annulent discrètement la tournée internationale des joueurs

Les Black Keys ont discrètement annulé leur prochaine tournée internationale des joueurs, qui devait les amener dans des arènes partout en Amérique du Nord.

La tournée, annoncée début avril, devait débuter en septembre, avec des dates fixées au Madison Square Garden de New York et au Kia Forum de Los Angeles. Le voyage de 31 dates les aurait amenés à travers l’Amérique du Nord, avec des arrêts prévus à Seattle, Boston et Milwaukee avant de se terminer au Little Caesars Arena de Détroit le 12 novembre. Toutes les dates ont été marquées comme annulées sur le site Web de Ticketmaster, et aucune raison n’a été donnée. pour leur élimination.

Sur le site Internet des Black Keys, les dates de tournée ont été effacées à l’exception d’une seule représentation toujours prévue le 6 juillet à la Chicago Street Race de NASCAR.

La direction et la publicité des Black Keys n’ont pas répondu Variété» demandes de commentaires.

Les Black Keys, composés de Patrick Carney et Dan Auerbach, devaient lancer la tournée pour soutenir leur dernier album « Ohio Players », sorti en avril. Il y a à peine trois jours, le duo est apparu dans l’émission « The Voice » de NBC, où ils ont interprété « Beautiful People (Stay High) ».

Le groupe a également récemment lancé le documentaire « This Is a Film About the Black Keys », dont la première mondiale a eu lieu au SXSW le mois dernier. Le film explore les tensions historiques entre les membres du groupe ainsi que ce qui les unissait. « Nous nous sommes compris, pour la plupart », a déclaré Auerbach dans le document. « Nous ne sommes que deux personnes très opiniâtres et têtues, piégées ensemble pour l’éternité. »