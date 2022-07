Les “Black Hole Destroyers” viennent de trouver un étrange trou noir caché dans l’espace profond

Tomar Shenar appelle son collègue, Kareem El-Badry, le “destructeur de trous noirs”.

El-Badry, un astronome du Center for Astrophysics, une collaboration entre Harvard et le Smithsonian, a été sceptique quant aux découvertes de trous noirs dans le passé. Lorsque les astronomes ont suggéré qu’ils trouvé un trou noir monstrueux si grand qu’il “ne devrait pas exister”, El-Badry a aidé à montrer que, eh bien… probablement pas.

Mais Shenar, astrophysicien à l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas, est lui-même un peu un destructeur de trous noirs. En mars de cette année, il faisait partie d’une équipe qui a montré le trou noir le plus proche de la Terre n’est probablement pas un trou noir du tout. Toute cette soi-disant destruction est formidable pour les journalistes et les gros titres, bien sûr, mais en réalité, ce n’est que de la bonne science – à mesure que les astronomes collectent plus de données sur les étoiles, les trous noirs et les systèmes binaires, ils affinent leur compréhension du cosmos.

Aujourd’hui, le duo s’est associé (avec de nombreux autres collaborateurs) non pas pour effacer un trou noir de l’existence, mais pour en découvrir un nouveau. C’est assez rare, et un peu inhabituel.

Dans une nouvelle étude, publié dans Nature Astronomy le 18 juillet, les chercheurs examinent un système binaire connu sous le nom de VFTS 243, à environ 160 000 années-lumière. Pointant le très grand télescope de l’Observatoire européen austral sur la nébuleuse de la Tarentule pendant six ans, l’équipe était à la recherche d’étoiles gigantesques qui pourraient avoir un compagnon trou noir. Avec VFTS 243, ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient : une grande star — appartenant à un groupe connu sous le nom de « O stars » — et… autre chose.

“Ce que nous “voyons” dans les données est une étoile très massive (25 masses solaires) en orbite périodique autour de quelque chose que nous ne voient pas“, a expliqué Shenar par e-mail.

Shenar a noté que le compagnon stellaire inconnu a une masse environ neuf fois supérieure à notre soleil. Le défi était alors de prouver que cet objet cosmique inconnu ne pouvait être rien mais un trou noir.

ESO/L. Calçada



Il y avait une liste de possibilités pour l’objet compagnon, selon Shenar. Cela aurait pu être une autre étoile normale, environ six fois plus massive que notre soleil. Ou peut-être était-ce une étoile à hélium qui a été dépouillée de ses couches externes à cause d’interactions avec une autre étoile. Et puis il y a une idée plus exotique : il se pourrait que l’objet supplémentaire soit en fait deux étoiles plus petites qui sont elles-mêmes en orbite l’une autour de l’autre en binaire.

Shenar apporta les données à El-Badry, qui noté que l’équipe “n’a pas pu trouver d’explication plausible pour les données qui n’impliquaient pas un trou noir.” Pour quelqu’un salué comme un “démystificateur de trou noir“, cela semble être une affirmation assez importante. Il a ajouté qu’il n’y a pas d’alternative dans nos connaissances actuelles.

“Soit c’est un extraterrestre très invisible, soit un trou noir”, a-t-il déclaré.

Ce qui rend cet appariement étoile O et trou noir particulièrement intéressant, c’est que les chercheurs peuvent déduire ce qui s’est passé avant la naissance du trou noir. Si nous avions regardé VFTS 243 dans un passé lointain, nous aurions vu deux étoiles massives danser l’une autour de l’autre.

Finalement, l’une de ces étoiles manque de carburant et s’effondre. En règle générale, selon les astronomes, cet effondrement entraînerait une énorme explosion, connue sous le nom de supernova – et un trou noir serait laissé derrière. Mais le trou noir dans VFTS 243 semble s’être effondré sans exploser du tout. Une curiosité, mais pas sans précédent.

“Au cours des 10 dernières années environ, les modèles théoriques ont commencé à prédire qu’il devrait y avoir des” régions de masse “où les progéniteurs des trous noirs n’explosent pas”, a déclaré Shenar. L’orbite presque circulaire de l’appariement, a-t-il dit, fournit sans doute la première preuve directe d’un trou noir créé sans pour autant une explosion.

Une autre curiosité ? Les astronomes ont pu trouver ces types de trous noirs en examinant le rayonnement X dans le passé, mais le trou noir dans VFTS 243 est silencieux aux rayons X et peu actif. L’équipe l’appelle un trou noir “dormant” et affirme que c’est le premier à être sans ambiguïté découverte en dehors de notre galaxie natale.

Ces deux curiosités sont importantes pour comprendre les systèmes de trous noirs binaires et comment ils se forment. Les astronomes ont été fascinés par ces appariements parce qu’ils émettent des ondes gravitationnelles alors qu’ils tournent l’un vers l’autre – mais la façon dont ils se forment reste un casse-tête. Depuis la mise en ligne des détecteurs d’ondes gravitationnelles aux États-Unis, en Italie et au Japon, près de 100 fusions de trous noirs ont été détectées. VFTS 243 pourrait nous donner un aperçu du type de système qui donne naissance à ces doubles de trous noirs, ce qui en fait “un composant très important dans les modèles théoriques”, selon Shenar.

Nous avons parlé de toute cette création, mais revenons maintenant à la destruction.

L’équipe a prédit le sort du couple, dans un futur lointain, et les spoilers : ils sont condamnés. L’étoile gigantesque finira par s’effondrer et formera son propre trou noir, ce qui signifie que le binaire deviendra un duo trou noir-trou noir dans environ 5 millions d’années. Cela lancera des ondes gravitationnelles alors que la paire s’entoure pendant près de l’éternité, jusqu’à ce qu’elles finissent par entrer en collision. Cela devrait se produire dans quelques centaines de milliards d’années.

À ce moment-là, cependant, je soupçonne que chaque atome qui compose cet article, vous, moi, les oiseaux et les abeilles… tous ces atomes auront disparu depuis longtemps.