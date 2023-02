Les Black Hawks d’Hyderabad choquent les défenseurs d’Ahmedabad dans un thriller

Les Black Hawks d’Hyderabad ont enregistré une victoire catégorique lors de leur première rencontre de la deuxième saison de la RuPay Prime Volleyball League au stade couvert de Koramangala ici lundi, étourdissant les défenseurs d’Ahmedabad, finalistes de la saison dernière, dans un match acharné.

Malgré une équipe relativement inexpérimentée, les Black Hawks d’Hyderabad ont surpris le finaliste de la première saison d’Ahmedabad 13-15, 15-9, 15-14, 15-11, 10-15 pour obtenir deux points du concours. Guru Prashanth a été nommé joueur du match.

La jeune équipe des Black Hawks d’Hyderabad a obtenu le premier point du match avec un service défectueux de Nandagopal Subramaniyam. Mais Ahmedabad a rapidement égalisé avec une pointe de LM Manoj.

Hyderabad Skipper SV Guru Prashanth a montré ses prouesses sur le côté droit alors qu’il mettait un bloc parfait pour prendre son parti devant. Une pointe de Hemanth a donné aux Black Hawks une avance de 7-4, mais Ahmedabad a réduit l’écart avec un service doux de Danial Moatazedi. Alors que Nandagopal a livré un super as, les Defenders ont pris les devants dans le match.

Juste au moment où il semblait que l’ensemble pourrait s’éloigner d’Hyderabad, Guru, avec une belle pointe, a ramené son côté au même niveau. Mais un pic erroné de Guru a donné aux Defenders une victoire 15-13 dans le premier set.

Le bloc parfait d’Ashamatullah a donné à Hyderabad le premier point du deuxième set. Mais Danial, d’un smash puissant, a tout de suite égalisé. Andrew Kohut avec un tir délicieux de la main gauche a porté le score à 3-3, mais Guru, avec un autre smash, a remis Hyderabad en tête une fois de plus.

Un bloc de Lal Sujan MV a donné l’avantage aux Black Hawks à la pause du set, mettant les Defenders sur le dos. Trent en a trop mis sur un smash et le ballon a ricoché à l’extérieur, donnant un point facile à Ahmedabad. Avec un super point offert, le smash de Sujan a permis à Hyderabad de remporter deux points, après quoi le super-sub Azmath a livré un super service pour remporter le deuxième set 15-9 pour les Black Hawks.

Santhosh a obtenu le premier point du troisième set avec un pic alors que les défenseurs d’Ahmedabad prenaient rapidement les devants. Mais Hyderabad a maintenu la pression alors que John Joseph EJ a montré ses pouvoirs d’attaque. Un rallye sensationnel s’est terminé lorsque Danial a commis une erreur et Hyderabad a obtenu un point crucial.

Carlos Zamora, avec une tape sur le filet, a ramené les Black Hawks au même niveau. Avec un smash, Santhosh a donné à Ahmedabad une avance de 10-9. Mais un coup de robinet de Guru a de nouveau égalisé le score. Gagnant du super point, Ahmedabad a pris l’avantage dans le set. Mais avec un coup de poing au-dessus du filet, Guru a de nouveau égalisé le score. Le service défectueux de Danial a mis fin au set de manière décevante et Hyderabad a remporté le set 15-14 pour prendre la tête du match.

Ayant besoin de gagner le set, Angamuthu a remplacé les défenseurs d’Ahmedabad et il a frappé un pic parfait pour donner une avance rapide à son équipe. Mais John Joseph, avec une touche au-dessus du filet, a égalisé le score pour Hyderabad. Le bloc de Danial est sorti et les Black Hawks d’Hyderabad ont pris la tête du set. Le bloc de Trent a encore prolongé l’avance des Black Hawks alors que la pression montait sur les Defenders.

Un service capricieux de Parth Patel a permis à Hyderabad d’étendre son avance à 8-6. Avec un smash et deux as consécutifs, Ashamatullah a donné trois points cruciaux à Hyderabad. Ahmedabad a remporté le super point alors que Danial a frappé la ligne arrière vide pour combler l’écart de son côté. Mais avec un bloc, Saurabh Maan a remporté la balle de match de son équipe et les Hyderabad Black Hawks ont remporté le set 15-11.

Très confiants après avoir remporté le match, les Black Hawks d’Hyderabad ont montré qu’ils ne prendraient pas la tâche facile alors que John Joseph a mis un bloc pour égaliser le score à 3-3. Alors que le pic d’Angamuthu s’élargissait, les Black Hawks augmentaient leur avance. Mais avec quelques coups puissants, Angamuthu a donné l’avantage à son équipe dans le set. Deux erreurs consécutives des Defenders ont une nouvelle fois permis à Hyderabad d’égaliser.

La frappe de Danial au-dessus du filet a donné à Ahmedabad une avance de 12-10 dans le dernier set. Avec un super point offert, John d’Hyderabad a frappé le filet et les Defenders ont pris deux points cruciaux. Avec une autre erreur d’Hyderabad, Ahmedabad a remporté le set 15-10 mais les Black Hawks ont remporté le match 3-2.

