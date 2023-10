Les Black Bottom Archives de Détroit rassemblent des histoires orales des descendants de Paradise Valley | Culturel | Détroit

Cliquez pour agrandir Conservatoire du bord de la rivière Détroit Les Archives de Black Bottom ont accueilli des expositions recréant l’apparence du quartier historique et rassemblent désormais des histoires orales des descendants de Black Bottom.

Nous parlons souvent de Black Bottom et de Paradise Valley – les quartiers noirs animés de Détroit des années 1920 – comme une chose du passé. Mais pour les gens de Black Bottom Archives, cette histoire vit et respire toujours à travers les descendants des habitants noirs de Détroit qui vivaient dans ces quartiers autrefois prospères.

L’organisation recueille des histoires orales d’habitants noirs de Détroit qui racontent des histoires de vie à Black Bottom et à Paradise Valley dans le cadre d’une conversation en cours sur le projet de reconstruction de l’I-375. L’autoroute inter-États du centre-ville de Détroit a effectivement démantelé les quartiers à prédominance noire, les habitants ayant été contraints de déménager pour faire place à la I-375. Maintenant, comme fait partie d’une tendance plus large visant à reconsidérer l’héritage raciste de tels projets d’autoroutes urbaines à travers les États-Unisla ville de Détroit envisage de démanteler la I-375 et de la remplacer par un boulevard au niveau de la rue, ce qui, selon de nombreux Détroitois, ne suffit pas à réparer les dommages raciaux qu’elle a causés.

Black Bottom Archives a un appel ouvert pour ces histoires orales, qu’ils enregistreront en vidéo pour une future exposition. Les vidéos seront publiées sur le site Web de l’organisation pour le moment et offrent une allocation de 100 $ à tous ceux qui partagent une histoire.

«La principale raison pour laquelle nous collectons ces histoires orales est de combler une lacune du point de vue des habitants noirs de Détroit et de leurs descendants», explique Marcia Black, directrice exécutive des Black Bottom Archives. « Nous essayons vraiment de voir à quoi pourraient ressembler les réparations dans le cadre de ce projet 375. Nous utilisons des histoires orales parce que les gens sont toujours en vie [and] leurs descendants sont toujours là.

Les histoires orales font partie du projet de recherche communautaire Sankofa de l’organisation, qui inclut l’utilisation de la technologie pour reconstruire à quoi ressemblaient Paradise Valley et Black Bottom. Le groupe travaille également avec des chercheurs de la Wayne State University et de l’Université du Michigan pour collecter des documents et des données d’archives afin de compléter le tableau. Les Black Bottom Archives envisagent de présenter leurs découvertes, ainsi que les histoires orales, au cours de l’été ou de l’automne de l’année prochaine lors de réunions communautaires avec une invitation ouverte aux responsables de la ville.

Le groupe a également organisé des « enseignements » en partenariat avec la Detroit People’s Platform pour permettre aux habitants de Détroit de discuter de ce qu’ils aimeraient voir du projet I-375 Reconnecting Communities.

« Nous voulons entendre les voix des personnes qui ont été directement touchées, mais les effets d’entraînement de la destruction de deux communautés sont quelque chose dont l’ensemble des habitants noirs de Détroit peuvent parler », a déclaré Black. «C’est aussi un espace pour en apprendre davantage sur les réparations et les différentes techniques de préservation, et pour démystifier certains récits selon lesquels les Noirs ne résistent pas à leur déplacement.»

Le prochain enseignement aura lieu le 12 novembre.

Plus tôt cette année, le groupe a affiché son Vue sur la rue en bas noir exposition présentant des photos d’archives sur la Dequindre Cut. Malheureusement, l’exposition a subi des dommages causés par les intempéries et a dû être retirée prématurément.

À propos des plans de la ville pour le projet I-375 Reconnecting Communities, Black affirme que de nombreux habitants noirs de Détroit craignent que le quartier ne se gentrifie au lieu de servir la communauté qu’il a autrefois détruite. Le maire Mike Duggan a déjà déclaré qu’il envisageait que cela ressemble à l’Avenue de la Mode sur Livernois, qui se compose principalement d’entreprises appartenant à des Noirs.

« Nous abordons cette question dans la perspective d’une base fondée sur les réparations », déclare Black. « Il s’agit en partie de reconnaître, de rectifier et de réparer, mais aussi de s’assurer que cela ne se reproduise plus. Certaines stratégies pourraient être mises en œuvre pour garantir qu’il ne s’agit pas d’un autre projet qui exclut les Noirs de Détroit de la création de stabilité. Les investissements n’ont pas d’importance à long terme si nous ne parvenons pas à garantir que nous ne reproduisons pas le passé.

Les Black Bottom Archives ont été lancées pour la première fois en 2015 par PG Watkins et Camille Johnson, deux jeunes Noirs de Détroit qui étaient confrontés à des récits négatifs sur Détroit alors qu’ils vivaient à Washington, DC. Elles ont commencé comme une page Tumblr pour amplifier les histoires des Noirs de Détroit, puis se sont transformées en une publication numérique avec un annuaire d’entreprises noires, un podcast et un club de lecture. Ils ont commencé à créer une archive numérique de Paradise Valley et Black Bottom en 2018.

Ils ont ensuite lancé le projet de recherche communautaire Sankofa pour collecter des histoires orales le 16 juin 2023. Les histoires orales peuvent être enregistrées virtuellement ou en personne. Les habitants de Détroit qui souhaitent partager leurs histoires sur Black Bottom et Paradise Valley peuvent remplir un formulaire. formulaire préliminaire en ligne et l’organisation les contactera pour des instructions supplémentaires.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter