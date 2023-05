les BJP "Haine pathologique pour PM" Réponse au Congrès "9-Questions" Attaque

Le BJP, armé de chiffres officiels de croissance, est venu tous les canons flamber contre les neuf questions du Congrès au Premier ministre Narendra Modi sur son mandat de neuf ans au Centre. Les qualifiant de « paquet de mensonges et de montagne de tromperie », l’ancien ministre et haut dirigeant du BJP, Ravi Shankar Prasad, a déclaré aujourd’hui qu’il avait d’abord pensé à l’ignorer, mais c’est un tel « gros paquet de mensonges » qu’il a jugé nécessaire de définir le enregistrer directement.

« Ces questions, pleines de frustration, sont nées de la haine du Congrès envers le Premier ministre Modi. Ce ne sont pas des questions nées de critiques, ce qu’ils ont le droit de faire, mais le résultat d’une haine pathologique envers Narendra Modi », a déclaré M. Prasad. a dit.

Ils (le Congrès) ont mis en doute la « mauvaise gestion » de Covid, a fulminé l’ancien ministre syndical, le qualifiant de « pas seulement un mensonge, mais le comble de l’impudeur du Congrès ».

Ils ont également remis en question le verrouillage, même lorsque le monde entier accepte que la gestion indienne de Covid était la meilleure, a-t-il déclaré, citant divers efforts du gouvernement pour contenir la pandémie. Il a déclaré que le grand vieux parti était libre de critiquer, mais s’est demandé pourquoi il « affaiblissait la détermination de l’Inde » en utilisant cela.

« C’est un énorme manque de respect envers les milliers de travailleurs des services – médecins, infirmières, agents sanitaires et ambulanciers – qui ont tenté de sauver le pays pendant la crise de Covid. Nous condamnons cela fermement », a-t-il déclaré.

Ravi Shankar Prasad s’est dit « amusé » par l’affirmation du Congrès selon laquelle l’économie indienne est en très mauvais état. L’économie indienne faisait partie des « cinq fragiles » pendant le mandat de l’ancien Premier ministre Manmohan Singh, a-t-il souligné, ajoutant que sous les neuf années à la tête du Premier ministre Modi, elle figurait parmi les cinq premières au monde.

L’ancien ministre a ensuite souligné les chiffres qui, selon lui, indiquaient une croissance massive de l’économie.

« L’économie indienne était de 1 billion de dollars en 2014, elle a maintenant dépassé 3,5 billions de dollars. L’Inde a plus de 50 lakh crore de réserves de change. L’Inde a exporté des marchandises d’une valeur de Rs 36 lakh crore, ce n’était que de Rs 19 lakh crore en 2014. , » il a dit.

Concernant la hausse des prix, M. Prasad a répliqué en comparant les chiffres annuels de l’inflation avec les principales économies du monde.

« En avril 2023, l’inflation annuelle de l’Inde était de 4,7 %. Aux États-Unis, elle était de 8,9, en Australie de 8,5, en France de 17,5, en Suède de 21,2 et en Allemagne de 23,5 », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était malgré la guerre d’Ukraine qui « disloquait » le pays. chaîne d’approvisionnement mondiale, affectant le monde entier.

Il est ensuite passé aux questions sur les agriculteurs. Citant les chiffres du prix de soutien minimum, il a déclaré que le Congrès mentait au sujet du MSP.

« Le MSP pour le riz était de Rs 1 360 le quintal en 2014-15, aujourd’hui il est de Rs 2 040 le quintal. Le paddy était de Rs 1 400, il est maintenant de Rs 2 060 le quintal. Rs 1 250 à Rs 2 350, et toor dal MSp est passé de Rs 4 350 à Rs 6 600 », a déclaré M. Prasad.

« Ils devraient vérifier les dossiers et corriger leurs données avant de faire des allégations », a-t-il ajouté.

L’ancien ministre a ensuite cherché à « vérifier les faits » de l’allégation du Congrès selon laquelle le secteur manufacturier s’affaiblissait.

M. Prasad a déclaré que l’Inde exportait pour la défense pour 16 000 crores de roupies et qu’elle était le deuxième plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde.

« En 2022-23, des téléphones portables d’une valeur de 90 000 crores de roupies ont été exportés, employant environ quatre à cinq lakh de personnes (70% de femmes). En 2014, l’Inde a exporté 78% de ses téléphones portables. Désormais, 99% des besoins de l’Inde est satisfait par les mobiles fabriqués en Inde », a-t-il déclaré, sans donner de comparaison des données de fabrication globales.

M. Prasad a également dénoncé le Congrès pour avoir remis en question la taxe sur les produits et services, que l’ancien président du Congrès avait appelée la « taxe Gabbar Singh ».

Les revenus de Rs 1,87 lakh crore ont été générés par la TPS, le plus élevé jamais enregistré, a-t-il déclaré, et a poursuivi en citant les données des transferts directs de bénéfices.

« En 2022-2023, 6 68 435 crores de roupies ont été transférés directement sur les comptes bancaires des pauvres dans le cadre de 312 programmes.

Le marché indien des technologies financières est l’un des plus importants au monde, a souligné M. Prasad. « C’était Rs 50 milliards de dollars en 2021 et touchera 150 milliards de dollars d’ici 2025. Les paiements numériques en Inde valent 10 milliards de dollars », a-t-il déclaré, suggérant que les pas de géant de l’Inde vers la numérisation stimulaient l’économie.

Sur la question du chômage, M. Prasad n’a pas cité de chiffres officiels mais a suggéré que le rythme de la construction de routes, le développement des métros et l’électrification des chemins de fer, entre autres, ont sûrement généré des emplois. Il a également déclaré que les licornes technologiques employaient des dizaines de personnes.

« L’électrification des chemins de fer n’était que de 33 % en 2013-2014, aujourd’hui elle est de 90 %. L’Inde a l’Internet le moins cher au monde. 74 nouveaux aéroports ont été construits », a déclaré M. Prasad, suggérant qu’ils stimulaient l’emploi.

Ravi Shankar Prasad, sur la question de la corruption, s’est moqué du Congrès, citant des allégations sensationnelles de corruption pendant son mandat au Centre, nommant spécifiquement l’arnaque 2G, les Jeux du Commonwealth, l’arnaque Adarsh, Bofors, l’escroquerie sous-marine et l’hélicoptère.

Le chef du Congrès Jairam Ramesh, flanqué des chefs de parti Pawan Khera et Supriya Shrinate, a publié plus tôt dans la journée un livret « Nau saal, Nau sawaal » et a déclaré que le Premier ministre Modi était devenu Premier ministre ce jour-là il y a neuf ans et que, par conséquent, le parti veut lui poser neuf questions.