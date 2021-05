Les birdies de Garrick Higgo au cours des quatre derniers trous pour remporter une avance de deux coups au championnat des îles Canaries | Actualités du golf

Garrick Higgo mène par deux après un 64

Garrick Higgo est sur la bonne voie pour une deuxième victoire en trois semaines après avoir ouvert une avance de deux coups après le troisième tour du championnat des îles Canaries.

Higgo a réussi un birdie aux quatre derniers trous au Golf Costa Adeje à Tenerife pour renvoyer un sept sous 64 qui le portait à 20 sous la normale, deux devant Richard Mansell avec Calum Hill un tir plus loin.

Andrew ‘Beef’ Johnston est cinq sur le rythme avant le tour final, tandis que le leader du jour au lendemain Adri Arnaus a glissé sept tirs derrière après avoir eu d’énormes problèmes au troisième, en effectuant un quadruple-bogey neuf.

Higgo sera l’homme à battre dimanche alors qu’il cherche sa troisième victoire sur l’European Tour à peine quinze jours après qu’une paire de 63 au cours du week-end lui a valu une victoire de trois coups à l’Open de Gran Canaria Lopesan.

Le Sud-Africain a eu un départ mitigé pour son troisième tour, compensant un birdie au premier avec une erreur au deuxième avant de jouer pour l’aigle au suivant et, après une série de sept pars, Higgo avait un autre aigle sur sa carte alors qu’il a foré son deuxième à 12 pieds au 11e et converti la chance de sauter à 17 sous.

Richard Mansell est seul deuxième, juste devant Calum Hill

Il a donné un tir en arrière à 12, mais son jeu d’approche sur les trous de fermeture était sublime, créant quatre chances de birdie qu’il a prises avec le minimum de tracas pour terminer la journée avec la tête pure et simple.

« Je n’ai pas bien joué avant l’Autriche, vraiment », a déclaré Higgo, qui n’a que 21 ans et est devenu professionnel il y a à peine deux ans. «Mais j’ai travaillé dur donc quand ça va comme tu veux, tu as juste besoin d’en profiter.

«J’essayais juste de rester patient parce que je frappe de bons putts et que je frappe la balle beaucoup mieux que je ne l’ai fait ces dernières semaines. Je me suis donné beaucoup plus de chances donc il est difficile de rester patient. quand tu as beaucoup de putts. «

Mansell a tiré un sept-birdie 64 et était sans bogey pour la journée alors qu’il gagnait une place dans le groupe final de dimanche, tandis que Hill a également gardé un bogey de sa carte et a fait six birdies dans un 66.

La présence de Mansell et Hill à proximité n’a pas été perdue sur l’ancien champion du monde de F1 Damon Hill, un golfeur passionné qui s’est rendu sur Twitter pour faire référence à ses batailles sur un circuit avec Nigel Mansell, un autre ancien pilote de F1 qui aime son golf.

L’Australien Maverick Antcliff a tiré un deuxième 64 sans bogey successif pour passer à 15 sous aux côtés de Johnston, qui n’était qu’à un coup de la tête quand il a réussi quatre birdies en cinq trous sur les neuf derniers, bien que son épouvantail à 17 ans et la grande finition de Higgo soient partis. le populaire Anglais cinq derrière.

Beef Johnston est cinq sur le rythme

Johnston et Antcliff ont été rejoints dans une part de quatrième place par un Tapio Pulkanen, qui était le dernier joueur à être mis sur « 59 watch » après cinq birdies consécutifs au début de sa ronde.

Le Finlandais devrait se contenter de « seulement » un 61 – 10 sous pour la journée et une hausse de 56 places dans le classement, tandis qu’Arnaus a bien fait de se remettre de son éclatement précoce et a réussi à récupérer un 72.

Le tour final est maintenant diffusé en direct plus tôt que prévu, la couverture commence à 11h sur Sky Sports Golf.