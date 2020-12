Les chercheurs en cybersécurité tirent la sonnette d’alarme face à une nouvelle menace particulièrement méchante des pirates informatiques: une attaque cyber-biologique hybride dans laquelle des biologistes involontaires sont amenés à fabriquer des toxines mortelles.

Dans un nouvel article publié dans la revue Nature Biotechnology, des cyber-chercheurs de l’Université Ben-Gourion du Néguev en Israël suggèrent que des hackers et des bioterroristes sans scrupules pourraient détourner les systèmes largement automatisés utilisés pour produire de l’ADN synthétique pour des expériences en laboratoire.

En injectant subrepticement des logiciels malveillants dans le code des systèmes, ces mauvais acteurs pourraient remplacer une sous-chaîne d’ADN sur l’ordinateur d’un scientifique – avec des conséquences potentiellement mortelles.

De plus, les bioterroristes pourraient théoriquement acheter de l’ADN dangereux à des entreprises qui ne contrôlent pas de près l’origine des commandes, faisant du fournisseur d’ADN un complice involontaire dans une attaque chimique ou biologique.

«Pour réglementer à la fois une génération intentionnelle et non intentionnelle de substances dangereuses, la plupart des fournisseurs de gènes synthétiques passent au crible les commandes d’ADN, qui est actuellement la ligne de défense la plus efficace contre de telles attaques,» dit Rami Puzis, chef du laboratoire d’analyse des réseaux complexes de l’université.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux publie des conseils pour les fournisseurs d’ADN, mais les chercheurs israéliens ont constaté que les protocoles de dépistage pour ceux qui achètent de l’ADN sont vulnérables aux techniques d’obscurcissement utilisées par les pirates informatiques, leur permettant de glisser l’ADN producteur de toxines dans des demandes qui devraient être immédiatement rejetées. .

« Grâce à cette technique, nos expériences ont révélé que 16 des 50 échantillons d’ADN obfusqués n’étaient pas détectés lors du dépistage selon les directives HHS » best-match « . » Dit Puzis.

Les chercheurs soulignent une facilité d’accès inquiétante aux systèmes automatisés vulnérables utilisés dans le domaine du génie génétique synthétique, en raison de défenses de cybersécurité médiocres.

Ils proposent des algorithmes de criblage améliorés, protégeant spécifiquement les travaux d’édition de gènes in vivo en laboratoire, pour empêcher de telles attaques par injection d’ADN de se produire.

