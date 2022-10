Les biosimilaires pourraient enfin arrêter la flambée des prix de l’insuline

26 octobre 2022 – Trapper Haskins, un musicien de 45 ans atteint de diabète de type 1, affirme que le prix de l’insuline est un facteur de stress constant dans sa vie. Le résident de Nashville prend deux types d’insuline par jour et doit parfois rationner les médicaments car son régime d’assurance limite la quantité de médicaments coûteux qu’il peut recevoir chaque mois. L’insuline “n’est pas comme un médicament contre l’hypertension”, dit-il. “Certains jours, vous avez besoin de plus, puis vous arrivez à la fin du mois et vous avez peur d’en manquer.”

Il y a 1,5 million de personnes atteintes de diabète de type 1 aux États-Unis qui ne peuvent pas acheter leur possèdent leur propre insuline et en dépendent entièrement pour maintenir leur glycémie dans une plage de sécurité. La grande majorité des personnes atteintes de diabète, quelque 37 millions, souffrent de diabète de type 2, ce qui entraîne généralement l’utilisation de médicaments réduisant la glycémie jusqu’à ce que l’insuline soit introduite plus tard, car le corps ne répond plus à la sienne.

Le coût élevé de l’insuline est en grande partie dû à un manque de concurrence et au trop petit nombre de fabricants des produits actuels, explique Shi. L’un des meilleurs espoirs pour une insuline plus abordable est d’accroître la concurrence sur le marché et de faire baisser les prix avec l’introduction de médicaments dits biosimilaires, qui sont des versions très similaires des médicaments biologiques originaux – et généralement beaucoup moins chers.

Créer de la concurrence sur le marché

En juillet 2021, le FDA a approuvé le premier produit biosimilaire qui pourrait être utilisé iinterchangeabley avec les produits d’insuline actuels. Appelé Semgleec’est un analogue de l’insuline à action prolongée et la forme générique de Lantus, le leader mondial de l’insuline basale, dont le brevet expiré en 2016. Semglee, qui est fabriqué par la société pharmaceutique Mylan, est désormais disponible dans le cadre de certains régimes d’assurance 2022 et est approuvé pour les patients atteints de type 1 et tapez 2 diabète. Mais Semglee n’est pas bon marché – c’est environ 133 $ par flacon sans assurance. Certaines versions de Lantus coûtent plus de 300 $.