En utilisant des techniques de numérisation presque entièrement non invasives au lieu des tests et dissections de laboratoire standard hautement invasifs et parfois mortels, les chercheurs de l’Université de Bonn ont réussi à identifier le Grimpoteuthis imperator, ou Dumbo, une pieuvre inédite.

Le G. imperator, une nouvelle sous-espèce d’une race déjà rare de poulpe, a été découvert dans la partie nord des monts sous-marins de l’empereur, une crête de montagne sous-marine dans le nord-ouest de l’océan Pacifique. Ils vivent à des profondeurs de 7 000 mètres (22 966 pieds). Les chercheurs ont suggéré le nom commun de la créature: Empereur Dumbo en anglais, Dumbo Impérial en français et Kaiserdumbo en allemand.

Plutôt que de disséquer Dumbo, les biologistes marins ont plutôt utilisé une imagerie par résonance magnétique à haut champ et des scans de tomographie micro-calculée pour déterminer son origine avant de procéder à une analyse génique mini-invasive sur des échantillons de tissus pour vérifier qu’il s’agissait bien d’une nouvelle espèce.

Des mesures et des comparaisons de photos numériques avec d’autres types de poulpe Dumbo – ainsi appelé en raison de ses deux nageoires de tête, qui ressemblent aux grandes oreilles d’éléphant arborées par l’adorable personnage de Disney – ont été entreprises pour régler le problème.

Les chercheurs ont également été surpris de rencontrer un cœur systémique dans le nouveau Dumbo en eau profonde, qui n’avait jusqu’à présent jamais été décrit chez les espèces de poulpe auparavant.

