Les biologistes dans une course lente mais régulière pour aider les espèces de tortues les plus grandes et les plus rares d’Amérique du Nord

ENGLE, NM (AP) — Bien que la durée de vie moyenne des espèces de tortues les plus grandes et les plus rares d’Amérique du Nord soit inconnue, les biologistes ont déclaré qu’elle pourrait s’étendre sur plus d’un siècle.

Sauver les espèces en voie de disparition est donc un long jeu – qui a reçu un nouveau coup de pouce vendredi lorsque les responsables américains de la faune ont finalisé un accord avec le Endangered Species Fund de Ted Turner qui ouvre la voie à la libération d’autres tortues Bolson dans le ranch du magnat des médias dans le centre du Nouveau-Mexique. .

L’« accord de sphère de sécurité » facilitera la libération des tortues captives au ranch Armendaris afin d’établir une population en liberté. Martha Williams, directrice du Fish and Wildlife Service des États-Unis, a déclaré que l’accord, qui offre aux propriétaires fonciers privés des protections contre les réglementations, peut servir de modèle alors que les responsables recherchent des moyens plus innovants de travailler dans le cadre de la loi sur les espèces en voie de disparition.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées vendredi pour la libération de 20 tortues adultes supplémentaires sur la propriété, qui en abrite déjà 23 ainsi que des dizaines de tortues juvéniles. Avec le soleil haut dans le ciel et des températures proches de 90 degrés (32 degrés Celsius), la sortie a été retardée jusqu’au soir pour assurer leur bien-être.

Les tortues passent généralement environ 85 % de leur temps dans leurs terriers en terre, qui dans certains cas peuvent mesurer environ 20 mètres de long.

Shawn Sartorius, superviseur de terrain au Fish and Wildlife Service, a déclaré que les résultats des efforts de reproduction et de restauration des animaux à reproduction lente et à longue durée de vie ne seront pas connus de son vivant.

« Ce que nous faisons ici, c’est établir une population qui pourra être transmise à la génération suivante », a déclaré Sartorius.

C’est une étape vers un jour une libération plus large de la tortue dans le Sud-Ouest, alors que les défenseurs de l’environnement poussent le gouvernement fédéral à envisager d’élaborer un plan de rétablissement de l’espèce. La tortue n’est que le dernier exemple d’un effort croissant visant à trouver de nouveaux habitats pour les espèces menacées, alors que le changement climatique et d’autres menaces les poussent à quitter leurs habitats historiques.

Aujourd’hui présente uniquement dans les prairies du centre-nord du Mexique, la tortue avait autrefois une aire de répartition beaucoup plus vaste qui comprenait le sud-ouest des États-Unis. Les archives fossiles montrent également qu’il était autrefois présent dans le sud des Grandes Plaines, y compris dans certaines parties du Texas et de l’Oklahoma.

On estime que la population sauvage du Mexique compte moins de 2 500 tortues, et les experts affirment que les menaces qui pèsent sur les animaux augmentent car elles sont chassées pour se nourrir et collectées comme animaux de compagnie. Leur habitat diminue également à mesure que de plus en plus de prairies désertiques sont converties en terres agricoles.

Alors que cela fait des lustres que les tortues n’erraient plus à l’état sauvage dans ce qui est aujourd’hui le Nouveau-Mexique, Mike Phillips, directeur du Turner Endangered Species Fund, a déclaré qu’il était temps pour les biologistes de reconsidérer quels points de référence écologiques devraient être les plus importants lorsqu’ils parlent du rétablissement d’une espèce en péril. .

Le changement climatique est en train de rebattre les cartes écologiques et de modifier l’importance des conditions historiques dans l’équation du rétablissement, a déclaré Phillips. Il a évoqué le cas de la tortue, notant que l’habitat approprié se déplace à nouveau vers le nord à mesure que les conditions dans le sud-ouest des États-Unis deviennent plus sèches et plus chaudes.

Si les gestionnaires de la faune sauvage ne sont pas disposés à réfléchir plus largement, des espèces comme la tortue de Bolson pourraient avoir un avenir sombre, a-t-il déclaré.

« Il semblerait que, dans un contexte de reprise, la fourchette historique doive être prise en compte. L’aire de répartition préhistorique compte parfois aussi », a-t-il déclaré dans une interview. « Mais le plus important, c’est l’autonomie future – parce que le rétablissement consiste avant tout à réparer un tort, il s’agit d’améliorer les conditions. L’avenir est ce qui est d’une grande importance pour la reprise.

Sartorius, du Fish and Wildlife Service des États-Unis, partage cet avis, affirmant que les gestionnaires ne peuvent pas examiner de près l’aire de répartition historique tout en gardant des animaux comme la tortue sur la planète.

La question à laquelle les biologistes tentent de répondre est de savoir si le ranch Armendaris constitue un bon foyer.

Jusqu’à présent, le ranch, qui s’étend sur plus de 1 450 kilomètres carrés, s’avère être un endroit idéal. Le paysage est similaire à celui où se trouvent les tortues au Mexique, et les travaux effectués au ranch et au Living Desert Zoo and Gardens à Carlsbad ont permis l’éclosion de plus de 400 tortues depuis 2006.

Au total, le Turner Endangered Species Fund et ses partenaires ont réussi à faire passer la population de 30 tortues à environ 800, a déclaré Chris Wiese, qui dirige le projet au ranch Armendaris.

« Les lâchers sont l’étape essentielle pour les ramener au sol et en faire des tortues sauvages », a-t-elle déclaré. « Pour nous, c’est le summum de ce que nous faisons. »

Les tortues relâchées vendredi pourront se déplacer librement dans l’enclos de 16,5 acres (6,6 hectares) comme elles le feraient dans la nature. Ils sont équipés de transpondeurs pour pouvoir être suivis, et les gestionnaires de la faune les surveillent une fois par an.

En fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité du fourrage, cela peut prendre quelques années, voire plus, pour qu’un nouveau-né atteigne un peu plus de 4 pouces (110 millimètres) de long. Ils peuvent éventuellement atteindre environ 14,5 pouces (370 millimètres).

L’espèce était inconnue de la science jusqu’à la fin des années 1950 et n’a jamais été étudiée de manière approfondie.

« Chaque jour, nous en apprenons de plus en plus sur l’histoire naturelle de la tortue Bolson », a déclaré Phillips.

L’objectif est de constituer une population captive robuste qui puisse être utilisée comme source pour de futures libérations dans la nature, aux États-Unis et au Mexique. Ce travail comprendra l’obtention de permis d’État et fédéraux pour relâcher des tortues à l’extérieur des enclos sur les terres de Turner.

Les personnes libérées vendredi ont touché le sol en rampant, errant à travers des touffes d’herbe et dans les broussailles du désert alors que la chaîne de montagnes Fra Cristobal se profilait au loin.

Cela constituait une scène parfaite alors que l’une des tortues se dirigeait vers le bord ouest de l’enclos, son ombre traînant derrière elle. C’est un moment sur lequel Wiese et son équipe travaillent depuis des années.

« Notre métier n’est pas de fabriquer des animaux de compagnie », a-t-elle déclaré. « Notre métier consiste à créer des animaux sauvages et cela signifie qu’il faut les laisser partir. »

Susan Montoya Bryan, Associated Press