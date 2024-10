Les biologistes affirment que la restauration des sittelles à tête brune a réussi dans les Ozarks du Missouri

24 octobre — La réintroduction des sittelles à tête brune réussit dans les Ozarks du Missouri, selon la dernière enquête du Département de la conservation du Missouri.

Le ministère travaille avec le Service forestier des États-Unis et d’autres dans ce sens.

« Nous sommes ravis que ces oiseaux se dispersent », a déclaré Kristen Heath-Acre, ornithologue de l’État du Missouri.

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme en voie de disparition, ces oiseaux ont disparu du Missouri il y a un siècle.

En 2020 et 2021, 102 oiseaux ont été relâchés dans la forêt nationale de Mark Twain, dans le centre-sud du Missouri. En août de cette année, 95 sittelles supplémentaires ont été relâchées.

Les scientifiques et les ornithologues amateurs ont continué à documenter leur dispersion dans toute la région, y compris dans une forêt de pins à Pioneer Forest, près de Salem. Les oiseaux ont été vus à près de 30 milles du site de lâcher initial.

Un oiseau provenait d’une version antérieure, sur la base des bagues d’identification des pattes, mais l’autre n’avait pas de bagues, ce qui signifie qu’il est né dans le Missouri, a-t-elle déclaré, et constitue une preuve supplémentaire de leur reproduction depuis qu’ils ont été amenés ici.

Heath-Acre a déclaré qu’il existe des enregistrements de sittelles à tête brune dans le sud du Missouri depuis le début des années 1900 et que les oiseaux dépendent des forêts de pins et de chênes qui étaient autrefois beaucoup plus communes dans les Ozarks, à la fois pour se reproduire et pour se nourrir. Ils nichent généralement dans des chicots de pin et dépendent des graines de pommes de pin pour survivre tout l’hiver.

Elle a déclaré qu’il y avait environ 6 millions d’acres de forêts de pins à feuilles courtes et de chênes à feuilles courtes dans les Ozarks du Missouri qui étaient presque entièrement coupées.

Avec cela, le Missouri a perdu non seulement la sittelle à tête brune, mais aussi le pic à cocarde rouge.

La population la plus proche de sittelle à tête brune est restée dans les montagnes Ouachita, dans le centre-ouest de l’Arkansas, mais les oiseaux sont considérés comme des oiseaux relativement faibles et n’ont pas pu faire le voyage vers le nord par eux-mêmes.

Aujourd’hui, elle a déclaré qu’environ 60 000 acres de pins à feuilles courtes existent désormais dans le sud du Missouri et qu’avec cette restauration, les défenseurs de l’environnement ont amené les oiseaux de cette population Ouachita au Missouri.

D’autres réintroductions sont prévues.

« L’objectif est d’en obtenir cent par an pour les deux prochaines années », a déclaré Heath-Acre. « Nous voulons augmenter la densité. Nous voulons amener autant de femelles que possible. Nous voulons augmenter la diversité génétique, c’est pourquoi nous les amenons de différentes zones des Ouachitas où nous ne les avons jamais capturées auparavant. »

Elle a également déclaré qu’il n’était pas prévu de restaurer le pic à cocarde rouge à ce stade. Il a besoin de forêts de pins à feuilles courtes plus étendues et plus matures que ce que le Missouri peut offrir.

« Tout ce que font Mark Twain et le MDC est un pas dans cette direction, mais cela prendra de très nombreuses années, mais il n’est pas prévu de les réintroduire actuellement. »

Selon le Département de la conservation du Missouri, la dernière colonie de pics à cocarde rouge signalée a disparu lorsque le dernier peuplement de pin à feuilles courtes vierge a été coupé en 1946 dans le comté de Shannon, et la population la plus proche du Missouri aujourd’hui se trouve également dans les montagnes d’Ouachita.