Les biolabs les plus dangereux au monde étudiant les maladies sans aucun remède révélé au milieu d’un virus de la peur plus mortel que Covid ne pourrait fuir

Voici les emplacements des 59 biolabs les plus à haut risque au monde, alors que les craintes continuent de faire rage que Covid se soit échappé d’un laboratoire à Wuhan.

Des experts du King’s College de Londres ont rédigé le rapport intitulé «Cartographie des laboratoires de confinement biologique maximal à l’échelle mondiale»Dans un effort pour mettre en évidence les« risques importants »posés par les laboratoires au milieu de la pandémie.

L’article nouvellement publié – et l’accompagnement carte interactive – montre les 59 emplacements de niveau de biosécurité quatre (BSL-4), en exploitation ou en projet, qui traitent certains des agents pathogènes les plus mortels.

Il en met en évidence 18 en Europe, 14 en Amérique du Nord, 13 en Asie, 7 en Grande-Bretagne, 4 en Australie et 3 en Afrique.

Les laboratoires BSL-4 sont conçus pour travailler avec des virus potentiellement dévastateurs pour lesquels il n’existe ni vaccin ni remède.

Les agents pathogènes qui ont été étudiés dans des laboratoires de ce type comprennent Ebola, les virus Nipah et Lassa et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo – tous susceptibles d’être plus mortels que Covid.

Les emplacements sont des environnements de haute sécurité où les scientifiques doivent porter des combinaisons de protection dans des chambres sous pression dans lesquelles ils doivent entrer via des sas.

Cependant, malgré tous ces efforts de sécurité, il y a toujours la peur que quelque chose puisse s’échapper et causer des ravages.

Et le document de la KCL – rédigé par le Dr Filippa Lentzos et le Dr Gregory D. Koblentz – avertit que les normes internationales sont terriblement inadéquates pour contrôler correctement la principale menace posée par les laboratoires.

«Les risques liés au travail avec des agents pathogènes dangereux signifient que

des niveaux élevés de protection de la sûreté et de la sécurité doivent être appliqués et les travaux doivent être menés de manière responsable », indique-t-il.

«Ceci est particulièrement important pour le travail avec des agents pathogènes qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les communautés locales, régionales et mondiales, en cas d’exposition ou de rejet accidentel.»

Il met en garde contre les dangers des travailleurs de laboratoire qui transportent un virus dans la population ou une brèche de confinement propager des maladies mortelles.

Et il avertit également que des agents pathogènes pourraient être volés dans ces laboratoires, que des virus pourraient être réutilisés pour causer des dommages et que l’existence même du laboratoire pourrait se déstabiliser, car les gouvernements craignent que leurs rivaux développent des armes biologiques.

Il n’y a pas de normes internationales contraignantes pour un travail sûr, sécurisé et responsable sur les agents pathogènes dans les laboratoires de confinement maximal

Cartographie des laboratoires de confinement biologique maximal à l’échelle mondiale

Plus des trois quarts des laboratoires BSL4 du monde – environ 46 – sont également situés dans des zones urbaines, ce qui signifie que les impacts de toute fuite pourraient avoir des conséquences dévastatrices.

L’article a été publié alors que les craintes grandissaient. Covid aurait pu fuir de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) en Chine – un laboratoire BSL-4 – avec le président américain Joe Biden ordonnant à ses agents de renseignement de «redoubler» leur enquête.

La Chine nie tout et a critiqué les États-Unis pour avoir spéculé sur une fuite de laboratoire – mais ce qui était autrefois qualifié de «théorie du complot» est en train de passer de la marge au courant dominant.

Il n’est pas suggéré que Covid soit d’origine humaine, mais il a été spéculé que le gain de la recherche fonctionnelle menée au WIV aurait pu rendre un coronavirus existant plus susceptible d’infecter les humains avant qu’il ne s’échappe.

Où sont les sept laboratoires BSL-4 de Grande-Bretagne? BRITAIN a sept laboratoires BSL-4 en fonctionnement ou à venir selon le rapport, plus d’un cinquième de toutes les institutions en Europe. Laboratoire des sciences et technologies de la défense, Porton Down Centre de préparation et d’intervention d’urgence, Porton Down Installation pour grands animaux à haut niveau de confinement, Pirbright Institute Institut national des normes et contrôles biologiques, Potters Bar Centre for Infections, Londres Le confinement de l’Institut Francis Crick, Londres PHE Harlow, Harlow

Le Dr Lentzos a déclaré au Sun Online: «La théorie des fuites en laboratoire est tout à fait plausible.

«Les manquements à la sécurité au cours de la recherche scientifique sont fréquents dans les laboratoires du monde entier, et nous savons que plusieurs équipes de recherche à Wuhan travaillaient sur les coronavirus.

«Il n’y a, pour l’instant, aucune preuve concrète d’un débordement naturel ou d’une fuite de laboratoire, mais il existe de plus en plus de preuves circonstancielles d’une fuite de laboratoire, et la théorie doit être étudiée de manière approfondie et crédible.

«Le débat actuel souligne la nécessité de mettre en place des normes internationales pour la recherche dans les laboratoires BSL-4, ainsi qu’un organisme international pour enregistrer et superviser systématiquement les installations de confinement maximal.

Le document de KCL appelle à la mise en place d’une structure internationale pour «enregistrer et superviser systématiquement» les laboratoires afin d’éviter d’autres fuites potentielles.

«Il n’y a cependant actuellement aucune obligation de déclarer ces installations au niveau international, et aucune entité internationale n’est mandatée pour collecter ces informations et assurer une surveillance au niveau mondial», prévient-elle.

«De plus, il n’existe pas de normes internationales contraignantes pour un travail sûr, sécurisé et responsable sur les agents pathogènes dans les laboratoires de confinement maximal.»

Des questions continuent de tourbillonner sur l'Institut de virologie de Wuhan en Chine

Il a été spéculé que le virus aurait pu s'échapper du laboratoire de Wuhan

Il est apparu cette semaine que le Premier ministre Boris Johnson avait été informé de la possibilité qu’une fuite de laboratoire soit responsable de Covid dès avril 2020.

Pendant ce temps, l’ancien président américain Donald Trump a doublé ses allégations selon lesquelles le virus pourrait provenir de WIV.

Trump a suggéré à plusieurs reprises au cours des derniers mois de son mandat que le virus provenait de WIV – et a insisté sur le fait que les États-Unis avaient des preuves concrètes.

Et son ancien conseiller médical, le Dr Anthony Fauci, a déclaré lui-même qu’il n’était plus convaincu que le Covid était né naturellement et a appelé à une enquête approfondie.

Les scientifiques de WIV avaient précédemment admis avoir été mordus par des chauves-souris et éclaboussés de sang soulevant des questions sur la sécurité au laboratoire.

Mercredi, Biden a dit aux responsables du renseignement américain de «redoubler d’efforts» pour sonder les origines de la pandémie – y compris toute possibilité que la piste pourrait mener à Wuhan.

Pékin a depuis critiqué Biden et l’a accusé de «faire de la politique et de se soustraire à sa responsabilité».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et y mène des expériences depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon un journal médical Médecine de la nature Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que le travail de l’installation en 2015 est lié à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant que c’était une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Il est apparu cette semaine que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et avait besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle faisait face à une épidémie.

Citant un rapport de renseignement américain non divulgué auparavant, le le journal Wall Street a déclaré que le dossier révélait de nouveaux détails et affirmait que les travailleurs du laboratoire étaient tombés malades en novembre.

Une porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré que l’administration Biden continuait d’avoir «de sérieuses questions sur les premiers jours de la pandémie, y compris ses origines en République populaire de Chine».

Pendant ce temps, il est apparu plus tôt ce mois-ci que la Chine avait sondé les coronavirus militants environ cinq ans avant l’épidémie.





La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle dans les premiers jours de la pandémie, affirmant que le Parti communiste aurait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

L’OMS a organisé une enquête très ridiculisée qui a pratiquement écarté la fuite du laboratoire – et le même jour, le chef de l’organisation, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réclamé une nouvelle enquête.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.

Le Sun Online a précédemment révélé que des recherches risquées en cours en Chine pourraient même déclencher une autre pandémie encore pire que Covid.