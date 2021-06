L’approche gung ho de la CHINE en matière de sécurité du biolab signifie que la théorie selon laquelle Covid provenait d’un à Wuhan n’est pas un choc.

Le pays a connu des fuites majeures dans les laboratoires dans le passé, tandis que la faible protection accordée au personnel a augmenté le risque.

La police garde l'Institut de virologie de Wuhan

Institut de virologie de Wuhan

Des ouvriers à l'intérieur de l'institut, qui a été suspecté

Il y a une suspicion croissante que le virus Covid pourrait avoir fui de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Ce qui a été initialement rejeté comme une théorie du complot a gagné du terrain dans la mesure où le président Joe Biden a ordonné aux espions américains d’enquêter.

Les services de renseignement britanniques auraient également récemment évalué la théorie et amélioré sa probabilité de «lointaine» à «faisable».

Le refus de la Chine d’autoriser une enquête approfondie et les dénégations de plus en plus criardes ont alimenté le soupçon qu’elle cherche à dissimuler sa culpabilité.

Des manquements choquants en matière de biosécurité s’étalant sur plus de 40 ans ont également conduit certains à remettre en question la ligne officielle chinoise selon laquelle la maladie était transmise des animaux aux humains.

Il y a également des soupçons qu’une épidémie de grippe H1N1 à la fin des années 1970 aurait pu s’échapper d’un laboratoire, tandis qu’une épidémie d’infection bactérienne en 2020 a été attribuée à une fuite d’une usine de vaccins.

Richard H Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique à l’Université Rutgers, est l’un des scientifiques de plus en plus nombreux à avoir déclaré que la théorie des fuites en laboratoire devait être pleinement examinée.

Il a déclaré au Sun Online qu’il y avait eu «deux accidents de laboratoire distincts à Pékin en 2004» dans lesquels un virus du SRAS était entré dans la population humaine.

Le SRAS signifie le syndrome respiratoire aigu soudain et le SRAS-CoV-2 est le coronavirus qui cause le Covid-19.

Le professeur Ebright a déclaré que le personnel travaillant sur des projets concernant les coronavirus liés au SRAS des chauves-souris à l’Institut de virologie de Wuhan était mal protégé et qu’il y avait une approche laxiste de la biosécurité.

Il a dit qu’ils utilisaient «un équipement de protection individuelle, généralement juste des gants; parfois même pas les gants »et les normes de sécurité« n’étaient généralement que du niveau de biosécurité 2 ».

Le professeur Ebright a déclaré que «cela poserait un risque élevé d’infection du personnel de collecte sur le terrain, d’enquête sur le terrain ou de laboratoire en cas de contact avec un virus ayant les propriétés de transmission du SRAS-CoV-2».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, qui est dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «femme chauve-souris». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et mène des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir de l’installation – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seules régions au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies qui n’ont pas de traitement. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon le journal Médecine de la nature L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que le travail de l’installation en 2015 est lié à la pandémie et l’installation nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Les craintes au sujet de la sécurité des laboratoires à travers le monde se sont accrues dans les soupçons sur le WIV se sont accrus.

Des experts du King’s College de Londres ont rédigé le rapport intitulé «Cartographie des laboratoires de confinement biologique maximal à l’échelle mondiale»Dans un effort pour mettre en évidence les« risques importants »posés par les laboratoires au milieu de la pandémie.

Les agents pathogènes qui ont été étudiés dans des laboratoires de ce type comprennent Ebola, les virus Nipah et Lassa et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo – tous susceptibles d’être plus mortels que Covid.

Des fuites du virus du SRAS ont également été signalées à Taiwan et à Singapour.

Les États-Unis ont également vu 219 rapports de libération et 13 rapports de perte d’agents sur la liste d’agents biologiques et de toxines sélectionnés d’agents pathogènes et de toxines.

Cette liste, connue sous le nom de BSAT pour faire court, comprend Ebola, le virus original du SRAS, le virus de la fièvre de Lassa et les souches de la bactérie qui peuvent causer la maladie du charbon.

« PRÉOCCUPATIONS GRAVES »

Une recherche menée par Gilles Demaneuf, qui fait partie du groupe DRASTIC cherchant à dénoncer les manquements de biosécurité en Chine, s’est penchée sur ce qui s’est passé lors des fuites de 2004 en Chine.

L’Institut de virologie, qui fait partie du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, menait des recherches sur le SRAS à la suite d’une épidémie en 2003.

En février 2004, deux chercheurs ont été contaminés et ont développé des symptômes tels que la diarrhée et une forte fièvre, bien qu’ils se soient rétablis plus tard.

Il est apparu qu’en raison de la surpopulation dans un laboratoire, des échantillons d’une souche de SRAS ont été placés à l’extérieur dans le couloir.

Une chercheuse a prélevé un échantillon pour le placer sous un microscope mais est devenue contaminée, malgré l’utilisation de ce qu’elle pensait être une solution désinfectante.

L’Organisation mondiale de la santé a lancé une enquête sur la défaillance et a critiqué le laboratoire.

« Les enquêteurs ont de sérieuses préoccupations concernant les procédures de biosécurité à l’Institut – y compris comment et où les procédures utilisant le coronavirus du SRAS ont été effectuées, et comment et où les échantillons de coronavirus du SRAS ont été stockés », a-t-il déclaré.

Puis en avril 2004, un étudiant diplômé de l’Institut a commencé un stage de courte durée dans le département de diarrhée virale de l’Institut de virologie de Pékin est tombé malade dans un train.

Il est apparu qu’elle était venue infectée par le virus du SRAS et avait été traitée pour une pneumonie virale dans sa ville natale.

Une infirmière qui l’a soignée est tombée malade et un autre chercheur de l’institut a également contracté le SRAS.

À la fin du mois d’avril, 700 personnes étaient mises en quarantaine et il y avait au total 11 cas sur quatre générations.

Un rapport complet promis de l’OMS, cependant, ne s’est pas concrétisé.

La Chine a été accusée de chercher à cacher la vérité sur le laboratoire

L’épidémie de H1N1 de 1977 dans le nord-est de la Chine, concentrée dans les villes de Tianjin, Lioning et Jilin, reste un mystère, mais une théorie courante est qu’elle provenait d’une fuite de laboratoire.

Une revue par les pairs article scientifique en 2010, a suggéré que le virus est réapparu après une absence de 20 ans.

« L’analyse génétique a indiqué que cette souche manquait des décennies d’évolution de la séquence nucléotidique, suggérant une libération accidentelle d’une souche de laboratoire congelée dans la population générale. »

Le laboratoire d’où cela aurait pu fuir a été identifié.

Professeur Ebright, il a l’esprit ouvert sur la question de savoir si Covid aurait pu être transmis aux humains par l’intermédiaire d’animaux, il a dit qu’il existe des «preuves circonstancielles» qui sont «dignes de mention».

Il a déclaré que l’Institut de virologie de Wuhan «possède la plus grande collection au monde de virus de la chauve-souris en fer à cheval, et qui possédait et travaillait avec le plus proche parent publié au monde de Covid.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – est la seule installation en Chine qui traite des coronavirus de chauve-souris.

Des études montrent que l’un des virus collectés par les scientifiques du laboratoire dans une mine correspond à 96,2% au SRAS-CoV-2, responsable du Covid-19.

«L’épidémie s’est produite à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants qui ne contient pas de colonies de chauves-souris en fer à cheval et qui se trouve en dehors de la zone de vol des colonies connues de chauves-souris en fer à cheval les plus proches», a-t-il déclaré.

«L’épidémie s’est produite à Wuhan, aux portes de l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire qui mène le plus grand projet de recherche au monde sur les virus de la chauve-souris en fer à cheval.

«Le laboratoire a activement recherché de nouveaux virus de chauve-souris en fer à cheval dans les colonies de chauves-souris en fer à cheval dans des grottes des zones rurales reculées de la province du Yunnan, a amené ces nouveaux virus de chauve-souris en fer à cheval à Wuhan, puis a été produit en masse, manipulé génétiquement et étudié ces nouveaux virus de fer à cheval. -bat virus à l’intérieur de Wuhan. »

Le professeur Ebright a déclaré que le comportement des Chinois a également soulevé des soupçons, en particulier le refus d’accorder aux enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé un accès complet.





«Une nation ou une institution cherchant à obtenir son nom clair ouvrirait immédiatement les livres, ouvrirait les bases de données et ouvrirait les congélateurs», a-t-il déclaré.

«Une nation ou une institution cherchant à cacher sa culpabilité ne le ferait pas.

«Les actions de la Chine et de l’Institut de virologie de Wuhan au cours des dix-huit derniers mois ont correspondu aux actions d’une nation et d’une institution cherchant à cacher la culpabilité.»