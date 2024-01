Les bio-ingénieurs chinois mettent au point un coronavirus encore plus mortel

Des chercheurs associés à l’armée chinoise ont créé par bio-ingénierie un coronavirus lié au COVID (GX_P2V) qui « peut provoquer une mortalité de 100 % » chez des souris de laboratoire modifiées avec de l’ADN humain, selon une « prépublication » – un article non encore examiné – mis en ligne le 4 janvier. Ce développement « rappellera certainement à beaucoup l’incident du laboratoire de Wuhan », a déclaré Tony Perkins, président du Family Research Council. averti sur « Washington Watch », alors que l’équipe de recherche chinoise a souligné le « risque de propagation du GX_P2V chez l’homme ».

Après avoir modifié un coronavirus trouvé chez un pangolin malaisien, les chercheurs ont été surpris de constater que « toutes les souris infectées par le virus vivant ont succombé à l’infection dans les 7 à 8 jours suivant l’inoculation, ce qui donne un taux de mortalité de 100 % ».

Le test de laboratoire a été conçu et réalisé par « des chercheurs du Centre d’innovation avancée de Pékin pour la science et l’ingénierie de la matière molle et du Centre de recherche en médecine clinique du Cinquième centre médical de l’Hôpital général de l’APL (Armée populaire de libération) ». selon au Nouvel Américain.

Les chercheurs « ont détecté des quantités importantes d’ARN viral dans le cerveau, les poumons, les cornets ». [nose]oeil et trachée [throat]”, une “infection cérébrale grave au cours des derniers stades de l’infection” étant la cause de décès la plus probable, selon eux. Au septième jour, « les souris présentaient des symptômes tels qu’une horripilation, une posture voûtée et des mouvements lents, et leurs yeux sont devenus blancs ».

« Il est possible », ont-ils admis, que la souche modifiée du coronavirus « ait subi une « mutation renforçant la virulence ».

« Cet article démontre que la recherche sur le gain de fonction sur les virus liés au SRAS se poursuit », a déclaré le Dr Robert Malone, directeur médical et réglementaire du projet Unity, qui a souligné « les risques d’une telle recherche » et « la nécessité d’une approche robuste ». et des restrictions vérifiables.

Richard Ebright, chimiste de l’Université Rutgers observé que « la préimpression ne précise pas le niveau de biosécurité et les précautions de biosécurité utilisées pour la recherche. » L’absence de cette information l’inquiétait du fait qu’« une partie ou la totalité de cette recherche, comme celle menée à Wuhan en 2016-2019 qui a probablement provoqué la pandémie de Covid-19, a été menée de manière imprudente, sans le confinement minimal de biosécurité et sans les pratiques essentielles à la recherche ayant un potentiel potentiel ». pathogènes pandémiques [sic].»

Malone a qualifié la recherche de « alarmante » et de « profondément troublante ». lors d’une comparution sur « Washington Watch », déplorant que les chercheurs chinois « semblent n’avoir rien appris » après que la pandémie de COVID-19 provienne probablement d’une fuite de laboratoire. “C’est assez alarmant”, a reconnu Perkins, “étant donné que nous savons ce qui s’est passé la dernière fois.”

« Pourquoi réaliserions-nous ce type de recherche, surtout compte tenu de ce qui s’est passé avec le COVID-19 ? » » a demandé Perkins.

Les chercheurs rationalisent leurs recherches sur les gains de fonction avec une « logique artificielle », a répondu Malone. « La « recherche à double fonction » est ce qu’on appelle techniquement parce qu’elle peut être utilisée à des fins d’armement ou à des fins de recherche et de découverte », a-t-il déclaré. Les scientifiques pensent que s’ils « se mêlent de ces virus et démontrent comment ils peuvent devenir plus mortels, ils peuvent alors anticiper que cela se produise dans la nature », a-t-il décrit.

Cependant, a ajouté Malone, « de toute évidence, ce que nous avons appris au cours des quatre dernières années, c’est que cela ne suffit pas à justifier le risque pour la population mondiale. »

“Je pense que, à un moment donné, l’éthique entrerait en jeu”, a répondu Perkins. « Peut-être y a-t-il une faible chance que nous… prenions de l’avance. [the next pandemic].» Mais il a suggéré que cette possibilité semble insignifiante « quand on pèse le risque avec… le fait que des gens mourront en cas de fuite, comme beaucoup le soupçonnent la dernière fois ».

Malone a répondu que, pour certains chercheurs, l’éthique est un manque de toute éthique. « Je n’arrive pas à entrer dans l’esprit des gens qui font ça », a-t-il déclaré. « Mais il existe une éthique selon laquelle si les choses peuvent être faites, elles doivent être faites. Il est courant dans cet environnement de recherche, dans cette culture de recherche, que ces scientifiques croient souvent qu’ils sont les meilleurs et les plus brillants, et qu’ils ont le droit de le faire. Peut-être pouvons-nous l’appeler « l’effet Fauci ».

Bien sûr, tous les virologues ne sont pas aussi irresponsables. “C’est une étude épouvantable, scientifiquement totalement inutile”, affirmé Professeur François Balloux, expert en maladies infectieuses à l’University College de Londres. « Je ne vois rien de vaguement intéressant qui pourrait être appris en infectant de force une race étrange de souris humanisées avec un virus aléatoire. À l’inverse, je pouvais voir comment de telles choses pourraient mal tourner.

Il est pertinent de noter ici que l’étude menée par l’équipe de recherche communiste chinoise n’était pas entièrement dépourvue de cadre éthique. Leur papier a même inclus cette « Déclaration d’éthique : »

«Tous les animaux impliqués dans cette étude ont été hébergés et soignés dans des installations accréditées par l’AAALAC (Association pour l’évaluation et l’accréditation des soins aux animaux de laboratoire). La procédure d’expérimentation animale (IACUC-2019-0027) a été approuvée par le comité institutionnel de protection et d’utilisation des animaux du cinquième centre médical, hôpital général de l’Armée populaire de libération chinoise, et était conforme aux normes de l’IACUC.

Ils n’étaient pas très préoccupés par la possibilité que leur virus génétiquement muté s’échappe du laboratoire et tue des millions d’êtres humains. Mais ils étaient très désireux d’informer leur public que leurs souris de laboratoire mutées avaient été emprisonnées sans cruauté – avant de les infecter avec une maladie qui a provoqué la mort lente et douloureuse des sujets. Comme c’est réconfortant pour la conscience.

« Il faut une interdiction mondiale de ce type d’activité de recherche et développement. Ce n’est clairement pas sûr, et ceux qui le pratiquent ont clairement peu de limites éthiques, voire aucune », a déclaré Malone. Professeur de médecine à la retraite à Stanford, Dr Gennadi Glinsky d’accord. « Il faut arrêter cette folie avant [it is] trop tard.”

Un problème est : « nous parlons du PCC [Chinese Communist Party]. Ainsi, leurs idées sur ce qui est justifié ne sont pas alignées, disons, sur la pensée occidentale classique », a déclaré Malone avec ironie. Le Dr Christina Parks, biologiste moléculaire à l’Université du Michigan, a décrit l’étude chinoise comme un « gain de fonction classique, qu’ils vous le disent ou non ».

Comme preuve supplémentaire parmi une poignée de raisons de ne pas faire confiance au Parti communiste chinois, les enquêteurs du Congrès ont récemment appris que Pékin avait largement cartographié la séquence génétique du COVID-19 deux semaines avant de la partager avec le reste du monde. Le Dr Lili Ren, de l’Institut de biologie pathogène, affilié au PCC, a soumis la séquence du virus à une base de données génétiques gérée par les États-Unis le 28 décembre 2019 ; La Chine n’a partagé la séquence du virus avec l’OMS que le 11 janvier 2020. Cependant, le NIH l’a supprimée de la base de données après que Ren n’ait pas répondu aux questions sur les détails techniques. En lisant entre les lignes, on devine la raison pour laquelle un scientifique chinois se tait soudainement sur des informations qui gênent l’État.

Cependant, un autre problème réside dans le fait que notre propre gouvernement est trop souvent complice des recherches chinoises contraires à l’éthique. Pour le Parti communiste chinois, qui semble avoir peu ou pas de respect pour la vie humaine, s’engager dans des recherches aussi monstrueuses est une chose. « Mais nous, en tant qu’Américains, par l’intermédiaire de notre gouvernement, ne devrions être nulle part dans le quartier », a insisté Perkins. Si « nous finançons [gain-of-function research], … nous portons la responsabilité en tant que nation. Nous ne pouvons pas changer la nature perverse du PCC ; nous pouvons changer notre participation avec cela.

Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont été profondément impliqués, par l’intermédiaire d’un consortium de recherche américain appelé EcoHealth Alliance, dans le financement de projets de recherche à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), notamment des recherches sur le gain de fonction avec des coronavirus similaires au Sars-Cov. -2, la souche virale qui a déclenché la pandémie de COVID-19. Le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), l’agence mère du NIH, radié le WIV en 2023 en raison de ses mauvaises pratiques de sécurité, mais le NIH continue contracter avec EcoHealth Alliance, qui poursuit actuellement des recherches sur les virus et norovirus de type Ebola.

Pour le Dr Malone, la seule explication de ce comportement était morale et non scientifique. « Nous sommes dans un environnement post-vérité », a-t-il déclaré. « Nous semblons également nous trouver dans un environnement post-éthique pour une grande partie de notre gouvernement. Cela est motivé par d’autres considérations – vous savez, la «realpolitik», le monde d’Henry Kissinger plutôt que par la logique des États-Unis en tant que «ville brillante sur la colline» et phare éthique du monde.»

Pour Perkins, l’analyse de Malone explique bien plus de problèmes qu’un simple financement insensé de la recherche sur les virus. Au contraire, elle a pénétré au cœur du fléau qui infecte la politique à tous les niveaux. « Nous vivons dans une culture post-vérité », a réitéré Perkins. « Je veux dire, comment pouvez-vous autrement arriver à ne pas reconnaître ce que la science et la biologie nous disent ? [about gender]? … [Y]vous parlez de « négationnistes ». Ces gens sont des négationnistes. Ce sont des négationnistes de la vérité. Le même thème transparaît dans la malhonnêteté intellectuelle récemment exposée aux plus hauts niveaux du monde universitaire et des médias.

Paul a averti son mentoré Timothée d’un temps à venir « où les gens ne supporteront pas un enseignement solide, mais où, ayant les oreilles qui démangent, ils accumuleront pour eux des enseignants pour satisfaire leurs propres passions, et se détourneront de l’écoute de la vérité et s’égareront dans les mythes » ( 2 Timothée 4:4). Il aurait pu décrire notre propre époque et notre propre lieu.

« Nous devons défendre fermement la vérité », a déclaré Perkins, « de peur que nos enfants ne soient entraînés dans cette culture impie, cette culture impie qui est en train de progresser. »

Pendant ce temps, les élites mondiales se sont réunies cette semaine à Davos, en Suisse, où le secrétaire général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dirigé un panel sur la « préparation à la maladie X ». Mais, au lieu de suggérer aux scientifiques insensés d’abandonner leur…