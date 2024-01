Les Bills se sont encore une fois défaits contre les Chiefs en séries éliminatoires. Et après?

ORCHARD PARK, NY — En ce qui concerne les Buffalo Bills en séries éliminatoires, le temps est un cercle plat.

Après leur défaite 27-24 en ronde de division contre les Chiefs de Kansas City – leur troisième sortie consécutive dans cette ronde et une cinquième consécutive en séries éliminatoires sans apparition au Super Bowl – le vestiaire des Bills était si calme que la seule chose que l’on pouvait entendre était le son. de déchirer le velcro à travers la pièce et le personnel de l’équipement travaillant furieusement pour débarrasser chaque stand de son sac individuel.

Les joueurs ont tous réagi différemment. Il y avait quelques groupes de joueurs bavardant répartis dans les vestiaires. Certains étaient émus, restaient seuls et le portaient sur leur visage.

D’autres se sont enterrés dans leur casier, comme le plaqueur droit de 6 pieds 8 pouces Spencer Brown, qui, toujours en tenue de match, s’est en quelque sorte entièrement installé dans son stand, dos au reste de la pièce alors que les joueurs rentraient chez eux pour la nuit. Il y avait un sentiment de désespoir, avec la sécurité Micah Hyde et le receveur Stefon Diggs partageant un moment sans savoir ce que l’avenir leur réservait.

Beaucoup de ceux qui ont vécu à Buffalo toutes, ou du moins certaines, des déceptions en séries éliminatoires pensaient probablement dans le même sens.

*Ce* était censé être l’année qui était différente. L’année où les Bills étaient censés atteindre leurs objectifs. L’année où ils ont finalement surmonté la bosse et exploité tout le potentiel sur lequel ils s’étaient bâtis depuis le moment où Josh Allen a franchi la porte en 2018.

C’est ce qu’ils croyaient vraiment une fois revenus de leur congé de la semaine 13, juste un peu loin d’une quasi-victoire à Philadelphie qui les laissait à 6-6 et à bout de souffle en séries éliminatoires. Ils ont remporté cinq victoires en saison régulière pour terminer l’année, trois contre des équipes en séries éliminatoires, et ont vu les choses dans la ligue les aider lentement mais sûrement à gravir les échelons des séries éliminatoires. Le bâtiment semblait plus léger. Ils étaient en meilleure santé. Ils s’amusaient à nouveau. Allen s’amusait à nouveau.

Ils sont passés du 11e au classement de l’AFC à la deuxième place grâce à leur victoire de la semaine 18 contre les Dolphins de Miami. Tout allait se passer, Bills. Ils se sont retrouvés avec le tirage au sort le plus facile du tour de joker contre les Steelers de Pittsburgh, qui ont été blessés et ont commencé un quart-arrière de troisième corde, s’assurant ainsi un deuxième match éliminatoire à domicile avec une victoire.

“Je pense que grâce à l’élan que nous avions avant les séries éliminatoires”, a déclaré l’ailier rapproché Dawson Knox, “nous avions toute la confiance du monde. Ce n’était pas du tout un problème. Après ce match à domicile, nous étions là où nous voulions être.

Ce match à domicile, selon eux, pourrait faire la différence. Après s’être rendus au stade Arrowhead et avoir perdu deux matchs consécutifs en séries éliminatoires contre les Chiefs au cours des saisons 2020 et 2021, ils pourraient enfin enfin obtenez un match éliminatoire contre ces Chiefs à Orchard Park.

Mahomes n’avait jamais joué à Buffalo devant des fans auparavant. Il n’avait jamais joué sur la route en séries éliminatoires auparavant. Les Chiefs ont eu du mal à trouver leur position offensive toute la saison.

Le plaqueur gauche Dion Dawkins a même poussé l’ours qu’est Mahomes jeudi avant le match.

“Pat n’est jamais allé pleinement au stade des Bills”, a déclaré Dawkins. “Je suis surexcité. L’environnement sera différent, et cela ne veut pas dire qu’il est en notre faveur, mais le stade est en notre faveur. Le stade, c’est nous. Cela nous aide.

Le tacle gauche a même dit à un moment donné « bonne chance », avec un sourire. S’il y avait jamais une chance optimale de se débarrasser de leur étiquette de petit frère, de battre les Chiefs et de rejoindre la véritable élite de la NFL, c’était bien celle-là.

Et puis tout s’est défait. Cette attaque des Chiefs, soi-disant en difficulté, a pris vie. Il n’a fallu que 23 minutes de possession et 47 jeux pour obtenir en moyenne 3 verges de plus par jeu que les Bills. Mahomes et son attaque de passe brisée ont réalisé en moyenne 9,4 verges par tentative. Il y a eu un arrêt en fin de match – le seul botté de dégagement forcé des Bills pendant tout le match – et un cadeau d’un échappé dans la zone des buts de Mecole Hardman qui a acheté une nouvelle vie aux Bills après ce qui semblait être une mort certaine et un 34-24 Chiefs. plomb. En dehors de cela, Mahomes et les Chiefs ont joué un match parfait.

Mahomes, qui était parfaitement conscient qu’il s’agissait de son premier match éliminatoire sur route et avait entendu une partie du bruit, simplement posté sur son Instagram après le match, “Bonne chance”, sous une photo de lui criant en train de célébrer dans la zone des buts des Bills. Ne pensez pas que c’était une coïncidence.

Le quarterback des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, quitte le terrain au stade Highmark après une victoire de 27-24 sur les Bills de Buffalo. (Mark Konezny / USA aujourd’hui)

Cela se termine donc pour les Bills, pour la troisième fois en quatre saisons, face à leurs suzerains de l’AFC. Et avec cela, après une construction merveilleusement exécutée de l’obscurité à la notoriété de l’AFC, ils ont gaspillé ce qui aurait pu être leur meilleure opportunité de remporter le championnat du monde pour la première fois de l’histoire de la franchise. Certains pourraient dire que c’était en 2021, mais il y avait quelque chose de spécial dans l’équipe des Bengals de Cincinnati qui a fait exactement ce que les Bills ne pouvaient pas et n’ont jamais pu faire : battre les Chiefs en séries éliminatoires à Kansas City.

C’est un sentiment différent chaque année où les Bills sont éliminés des séries éliminatoires. En 2019, avec leur défaite face aux Texans de Houston, ce fut le début de quelque chose de potentiellement spécial. En 2020, lors de leur défaite éclatante en Championnat de l’AFC, ils ont estimé que ce n’était qu’une question de temps avant que ce soit leur tour. En 2021, la performance d’Allen dans la perte de « 13 secondes » a fait croire que les Bills étaient arrivés. En 2022, les favoris de la pré-saison du Super Bowl étaient tout simplement à court d’essence après une saison épuisante physiquement et mentalement, toujours avec beaucoup de talent et une liste bien remplie avant 2023.

Mais cette année, un tout autre sentiment plane sur l’organisation. Ce qui était autrefois un optimisme naissant est désormais un pessimisme harcelant pour plusieurs fans. Quatre années du même résultat, puis se reconstruire chaque année en pensant que la prochaine sera la percée, épuise les gens – et à juste titre.

Aujourd’hui, les Bills ont atteint un point dans leur construction qui pourrait être un point de non-retour. Ils ont magistralement synchronisé les performances de plusieurs de leurs meilleurs joueurs pour qu’ils frappent tous en même temps. Ils ont respecté le plafond salarial, même avec un énorme contrat Allen, pour pouvoir retenir presque toutes les personnes vraiment importantes pour leur activité. Le directeur général Brandon Beane mérite le mérite de l’avoir fait. Et ils l’ont soutenu dans une certaine mesure avec des apparitions en séries éliminatoires et des victoires presque chaque année au cours de cette séquence de cinq ans.

Mais cette intersaison pourrait comporter plus de questions que jamais, avec des joueurs qui faisaient auparavant partie intégrante de leur identité. Les Bills sont confrontés à un plafond de 47 millions de dollars avec Allen et devraient atteindre 49 millions de dollars dans le rouge pour l’espace de plafond de 2024. La plupart des questions auxquelles ils doivent faire face concernent leurs stars des cinq dernières années.

Diggs, 30 ans, qui représente un total de 27,9 millions de dollars, n’a pas disputé de match de 100 verges depuis plus de trois mois et n’a éclipsé les 75 verges que deux fois au cours de cette période.

L’ailier défensif Von Miller aura 35 ans en mars, a connu une saison sans sac et porte un plafond de près de 24 millions de dollars en 2024 qui comporte beaucoup de plafond mort.

Hyde, l’un des meilleurs gardiens de sécurité de l’histoire de la franchise, a 33 ans et est en fin de contrat.

Jordan Poyer, qui fêtera ses 33 ans en avril, a connu une baisse de production cette saison et n’a signé que jusqu’à l’année prochaine dans le cadre d’un accord dont il pourra facilement passer à autre chose.

Le cornerback Tre’Davious White, 29 ans, vient de se blesser au tendon d’Achille et représentera un plafond de 16 millions de dollars.

Leonard Floyd, DaQuan Jones, Shaq Lawson, Jordan Phillips et Linval Joseph sont tous des agents libres de la ligne défensive qui sont ou seront dans la trentaine. AJ Epenesa, Tim Settle et Poona Ford sont également des agents libres.

Le secondeur Matt Milano vient de subir une grave blessure à la jambe et aura 30 ans en juillet.

Le centre Mitch Morse fêtera ses 32 ans en avril, alors qu’il reste un an à son contrat, mais avec ses antécédents de commotion cérébrale, on se demande toujours si la retraite est une considération.

Le receveur partant Gabe Davis, qu’ils ont toujours défendu, est un agent libre sans restriction.

Avec toutes ces situations indépendantes et avec une autre sortie prématurée des séries éliminatoires, on ne peut pas dire à quel point tout cela sera différent au moment où le camp d’entraînement arrivera fin juillet. La dernière fois que cela semblait quelque peu obsolète et nécessitait un changement, Beane s’est mis au travail avec de gros changements dans les postes individuels. Une année, c’était la ligne défensive, ou les joueurs en position de compétence, ou la ligne offensive.

Mais jamais ils n’ont été confrontés à autant de questions avec des joueurs vieillissants et une liste de casquettes pour la plupart parlée. Il s’agit d’un point de construction totalement différent, qui pourrait entraîner un léger recul en 2024 en raison de toutes ses complications.

La bonne nouvelle est qu’ils ont toujours Allen sur qui s’appuyer pour cette prochaine étape de la construction, quelle que soit la forme qu’elle prendra la saison prochaine. Tant qu’il sera en bonne santé et qu’il jouera le style de football qu’il possède, les Bills auront quelque chose à dire sur une place en séries éliminatoires.

Allen revient, tout comme peut-être toute sa ligne offensive, James Cook, Dalton Kincaid et Khalil Shakir. En défense, ils retrouveront Greg Rousseau, Ed Oliver, Milano, Terrel Bernard, Taron Johnson et Rasul Douglas. Ce n’est donc pas comme si le fond s’écroulait. Les Bills devraient rester compétitifs en 2024.

Mais c’est une période tout aussi précaire pour la construction de leur liste. Il s’agit de résultats potentiels et de ce qui est possible. Allen n’est plus le jeune quarterback parvenu qui a pris Buffalo d’assaut. Il est l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL, mais il fêtera également ses 28 ans en mai. Et plus il vieillit, moins il lui reste d’années de premier ordre – et certainement, son style de jeu dur aura également besoin de quelques ajustements à mesure qu’il avancera dans sa carrière.

Les deux ou trois prochaines années ne peuvent pas être considérées comme acquises, donc se reposer sur les lauriers des stars d’antan ne suffira tout simplement pas. Il faut agir. Le temps ne presse pas, mais il est judicieux de commencer à reconnaître l’horloge de leur quart-arrière de franchise.

L’intersaison 2024 est une inflexion critique…