Les Bills promeuvent l’entraîneur du LB Bobby Babich au poste de coordinateur défensif

BUFFALO, NY – Les Bills de Buffalo conservent un adjoint défensif populaire au sein de l’équipe en promouvant l’entraîneur des secondeurs Bobby Babich au poste de coordonnateur défensif.

Les Bills ont annoncé cette décision mardi après-midi, deux jours seulement après que l’équipe a annoncé que le coordinateur offensif par intérim Joe Brady, 34 ans, serait promu à son poste à temps plein. Babich, 40 ans, a reçu plusieurs demandes d’entrevue pour des postes de coordonnateur défensif dans la ligue, mais n’a jamais occupé ce poste.

“Bon entraîneur”, a déclaré l’entraîneur Sean McDermott à propos de Babich la semaine dernière. “Bobby et moi sommes ensemble depuis plusieurs années, depuis notre temps ensemble en Caroline. Et vous savez, son père [coach Bob Babich] était avec nous depuis plusieurs années ici et c’était une bonne famille. Bob est un bon entraîneur. Il a développé des joueurs, et je pense que lorsque vous évaluez un entraîneur, [you are] prendre ce que vous avez et l’améliorer ? Et je pense que cela n’existe pas, il faut que ce soit plus complexe que cela. Et Bobby l’a fait.”

Le titre de coordinateur défensif n’a pas été utilisé par les Bills pour la saison 2023 suite à la décision de Leslie Frazier – le coordinateur défensif de 2017 à 2022 – de prendre un an de congé d’entraîneur. Au lieu de cela, l’entraîneur Sean McDermott, qui était coordonnateur défensif des Eagles de Philadelphie et des Panthers de la Caroline au cours de sa carrière, a pris en charge les fonctions d’appel. L’entraîneur de la ligne défensive, Eric Washington, a ajouté l’entraîneur-chef adjoint à son titre, mais a été embauché cette intersaison en tant que coordinateur défensif des Bears de Chicago, son rôle étant désormais ouvert au sein du personnel d’entraîneurs.

On ne sait pas encore si McDermott conservera ses fonctions de directeur de jeu ou si celles-ci reviendront à Babich. Les joueurs qui ont travaillé avec Babich font l’éloge de lui en tant qu’entraîneur. Au cours de la saison, McDermott a noté Babich comme quelqu’un qui rassemble parfois la défense pour donner un message encourageant pendant les matchs.

Babich a travaillé au sein de l’équipe de McDermott pendant tout son mandat avec les Bills (depuis 2017) dans divers rôles différents. Avant d’être nommé entraîneur des secondeurs pour 2022, il a été entraîneur des sécurités pendant quatre ans après avoir débuté comme entraîneur adjoint des arrières défensifs de l’équipe. Il a également travaillé avec les Panthers pendant deux ans (2011-2012) alors que McDermott était coordonnateur défensif.