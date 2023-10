ORCHARD PARK, NY : Les Bills de Buffalo ont placé vendredi le demi offensif Damien Harris dans la réserve des blessés en raison d’une blessure au cou qui l’a obligé à passer une nuit à l’hôpital.

L’entraîneur Sean McDermott avait déclaré cette semaine que Harris souffrait toujours de douleurs au cou. Le joueur de cinquième année est inscrit au protocole de la NFL en matière de commotion cérébrale.

Harris est resté immobile sur le terrain après que sa tête a heurté l’épaule du secondeur des Giants Bobby Okereke lors de la victoire 14-9 de Buffalo dimanche soir dernier. Il a été placé sur une planche d’immobilisation et a fait un signe du pouce levé avec sa main gauche avant d’être chargé dans une ambulance et emmené à l’hôpital pour des tests.

Harris avait des mouvements dans les bras et les jambes et est sorti de l’hôpital un jour plus tard.

Les Bills (4-2) ont également exclu le plaqueur défensif Ed Oliver de jouer à la Nouvelle-Angleterre (1-5) dimanche. Oliver s’est blessé à un orteil et ne s’est pas entraîné cette semaine. Buffalo manquera les deux plaqués défensifs de départ avec DaQuan Jones sur la réserve des blessés après s’être déchiré un muscle pectoral il y a deux semaines.

L’ailier rapproché de réserve Quintin Morris (cheville) a également été exclu.

Buffalo a occupé la place de Harris sur la liste en recrutant le porteur de ballon Ty Johnson de son équipe d’entraînement. Johnson a quatre saisons d’expérience dans la NFL et a passé plus de deux années précédentes avec les Jets de New York.

