Les Bills perdent les Blancs pour la saison | Actualités, Sports, Emplois

ORCHARD PARK — Le demi de coin partant des Buffalo Bills, Tre’Davious White, devra subir une intervention chirurgicale de fin de saison pour réparer une déchirure du tendon d’Achille droit, a annoncé lundi l’entraîneur Sean McDermott.

« C’est très difficile, très malheureux et dommage » » dit McDermott.

La blessure de White est la deuxième blessure majeure subie par le joueur de septième année, qui venait de revenir en novembre après avoir raté une année civile pour se remettre d’une déchirure du ligament du genou droit.

White a été blessé dans la dernière minute du troisième quart d’une victoire de 48-20 contre les Dolphins de Miami, dimanche. Il couvrait Tyreek Hill sur la ligne de touche droite lorsque White s’est soudainement relevé en faveur de sa jambe droite et est tombé sur le gazon. Il a tenté de se relever avant de retomber au sol, puis a ôté son casque et l’a jeté derrière lui tout en martelant le gazon.

Il a été emmené avec une serviette sur la tête et la main sur le visage en signe de découragement.

Malgré la blessure de White, l’équipe se prépare également à accueillir le défenseur Von Miller.

Le retour imminent de Miller représente un bon côté pour les Bills (3-1), qui ont remporté trois victoires consécutives et se préparent à se déplacer pour jouer un « maison » match contre les Jaguars de Jacksonville au Tottenham Hotspur Stadium de Londres dimanche.

Miller reprendra l’entraînement cette semaine après avoir été mis à l’écart depuis une déchirure du ligament du genou droit en novembre, bien qu’il soit trop tôt pour déterminer quand il jouera.

Miller est autorisé à s’entraîner tout en restant sur la liste physiquement incapable de performer, ce qui donne aux Bills une fenêtre de trois semaines pour qu’il soit activé.

Miller est le leader actif de la NFL pour les sacs et en est à sa deuxième saison avec Buffalo. Le double vainqueur du Super Bowl, âgé de 34 ans, menait les Bills avec huit sacs en 11 matchs lorsqu’il s’est blessé.

White a eu une interception au début des quatre matchs cette saison et a montré des signes de retour à sa forme All-Pro 2019. Les Bills l’ont soulagé la saison dernière, lorsqu’il a débuté les six derniers matchs de la saison régulière et deux en séries éliminatoires, tout en affirmant qu’il mettait l’accent sur une meilleure préparation pour le début de cette saison.

White a également reconnu qu’il avait des difficultés mentales à gérer sa longue rééducation après une opération au genou.

« Les premiers mois ont été très durs, une période très déprimante. » White a déclaré en novembre. «C’est un territoire inconnu pour moi. C’était donc un défi. Mais j’y arrive. … J’ai encore des jours, mais plus de jours meilleurs qu’autrement.

White est le titulaire de Buffalo depuis sa sélection au premier tour du repêchage de 2017 hors de LSU, et a représenté le premier joueur sélectionné lors de la première saison de McDermott en tant qu’entraîneur.

Les Bills ont perdu trois cornerbacks sur leur liste active.

La blessure donne à Kaiir Elam l’occasion de reprendre le rôle qu’il partageait avec Christian Benford tout en remplaçant White pour l’ouverture de la saison dernière. Benford a ouvert cette saison en commençant face à White, tandis qu’Elam était inactif en bonne santé pendant les quatre premières semaines de la saison.







