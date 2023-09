Les Bills ont besoin que Josh Allen fasse un pas en avant, mais il fait les mêmes vieilles erreurs

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Josh Allen devait s’attendre à un duel de quart-arrière au cours de la semaine 1 lorsqu’il affrontait les Jets de New York et Aaron Rodgers. Mais même après que Rodgers se soit blessé à la fin de la saison et que les Buffalo Bills aient pris les devants, Allen a continué à jouer comme s’il avait besoin de 30 points pour gagner.

Allen a raté le mémo : Zach Wilson avait pris la relève en tant que quarterback des Jets.

Dans une performance trop agressive, le QB des Bills a lancé trois interceptions et a perdu un échappé, ce qui représente tous les revirements de son équipe. Trois de ses quatre revirements ont eu lieu en seconde période. Cela a donné une excellente position sur le terrain à Wilson, qui avait franchement besoin de chaque mètre d’aide de Buffalo.

« J’essaie de forcer le ballon », a déclaré Allen à propos de sa performance après le match de lundi. « Même merde, même endroit, jour différent. »

Les Bills ont suivi le même chemin qu’Allen en 2022, le quart-arrière ayant un impact massif sur l’issue du match. Et oui, les quarts-arrières ont toujours un impact énorme sur chaque équipe. Mais Allen a été particulièrement influent, menant l’équipe en termes de verges par la passe et au sol la saison dernière – tout en menant la NFL en termes de revirements dans la zone rouge. Il a dicté le déroulement de leur attaque, et il était rare de voir la défense porter Buffalo à la victoire. Donc, en réalité, Allen a dicté les victoires et les défaites des Bills.

C’était à peu près la même chose lors de la semaine 1 de 2023.

« J’ai blessé notre équipe ce soir. J’ai coûté notre équipe ce soir », a déclaré Allen. « Cela ressemble étrangement à l’année dernière, et je déteste que ce soit la même chose. C’est vrai. »

L’entraîneur Robert Saleh et les Jets semblent avoir une sauce un peu spéciale contre Allen – même si le coin All-Pro Sauce Gardner a eu un match difficile contre Stefon Diggs. Les Jets ont bouleversé les Bills à MetLife de la même manière l’année dernière lorsqu’Allen a lancé deux interceptions et aucun touché au cours de la semaine 8. Même à Buffalo contre les Jets l’année dernière, Allen ne se ressemblait pas, avec 147 verges par la passe et un touché. Mais Buffalo a gagné ce match. Pourquoi? Allen n’a eu aucun revirement.

Cette intersaison, les Bills ont fait un effort pour revenir en arrière du point de vue du personnel. Ils voulaient maîtriser leur situation de plafond salarial après avoir signé avec Allen un accord à long terme. Ils ont donc laissé le secondeur Tremaine Edmunds entrer en agence libre et, pour la plupart, sont restés à l’écart des acquisitions majeures.

L’idée semblait être qu’Allen puisse faire un pas en avant dans son développement. Les Bills pourraient garder presque tout le monde en place, car les améliorations d’Allen – même légères – pourraient les amener au Super Bowl. Allen dispose de tous les outils physiques – et plus encore – pour jouer le rôle de quart-arrière dans la NFL. Sa technique n’est pas sans défauts, mais il compense par la formidable force de ses bras.

La seule compétence qu’il doit perfectionner est la prise de décision.

« Il est également capable de jouer plus intelligemment, et il doit le faire pour nous », a déclaré lundi l’entraîneur Sean McDermott.

La seule fois où nous avons vu Allen jouer sous contrôle, c’était entre 2019 et 2021. Sous la direction de l’ancien coordinateur offensif Brian Daboll, Allen a réduit ses erreurs au minimum. Daboll a réduit le pourcentage d’interception d’Allen à 1,7 en 2020. Ce n’est qu’un match, mais il atteint 7,3 % en 2023. Il était de 2,5 % en 2022.

Il semble que peu importe ce que les entraîneurs des Bills disent à Allen, il continue de jouer comme un flingueur.

« Je lui dis [during the game] que nous devons être plus intelligents, il le sait mieux et il ne peut pas faire ça », a déclaré McDermott. « Les entraîneurs font de même. Écoute, il est dur avec lui-même. Vous le connaissez. Il est dur avec lui-même. Il veut gagner et parfois c’est à ce moment-là que les temps prennent le dessus sur lui et donc il suffit de prendre ce que la défense vous donne. Et c’est une bonne défense. »

Le coordonnateur offensif Ken Dorsey a qualifié de bon match lundi soir. Il n’est pas responsable de la sélection des jeux. Mais la question demeure : pourquoi Dorsey et McDermott ne semblent-ils pas pouvoir contacter Allen au sujet de sa prise de décision ? Pourquoi ne peuvent-ils pas l’entraîner dans un endroit où il évite ces performances catastrophiques ?

Les entraîneurs ne sont pas les seuls à dire à Allen de jouer plus intelligemment. Diggs a approché Allen pendant le match pour lui dire d’être « intelligent » en marge.

Je n’essaie pas d’être Chicken Little. Les Bills sont toujours mon choix pour remporter l’AFC Est. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête à Buffalo, même avec un été étrange et théâtral de Diggs. La seule chose dont je suis sûr, c’est que Diggs veut voir les Bills faire les choses différemment en 2023. Même si Diggs était un bon coéquipier – soulevant Allen à plusieurs reprises au cours de la nuit – il est juste de dire que ce n’était pas le cas. une performance différente de Buffalo. Les projets de loi de 2023 ressemblaient exactement aux projets de loi de 2022.

Diggs perd peut-être patience. Les fans de Bills perdent définitivement patience. Et qu’en est-il du groupe de propriété ? Pourraient-ils perdre patience avec Allen, Dorsey et/ou McDermott ?

La bonne nouvelle est qu’Allen est prêt pour quelques matchs réussis, avec des affrontements contre des défenses apparemment faibles à Las Vegas, Washington et Miami. Mais même si Allen prend de meilleures décisions lors de ces matchs – et peut-être même lors d’une fusillade contre les Jaguars lors de la semaine 5 – la question restera : peut-il gérer le jeu dans une bataille défensive ?

Il n’y a aucun moyen de le savoir avec Allen, dont les hauts et les bas ont conduit principalement à la jubilation – suivis par des intersaisons de frustration à Buffalo. Il devra le maîtriser avec plus de cohérence si les Bills veulent passer à travers la récolte la plus profonde de l’AFC de mémoire récente.

