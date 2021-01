ORCHARD PARK, NY: Les Bills de Buffalo ont remporté leur première victoire en séries éliminatoires en un quart de siècle samedi lorsque Josh Allen a lancé deux passes de touché, marqué une autre précipitation, et Micah Hyde a frappé la passe désespérée de Philip Rivers pour une victoire de 27-24 sur le Indianapolis Colts dans un jeu de joker.

Buffalo a réussi un dérapage 0-6 en séries éliminatoires en remportant son premier match éliminatoire depuis une victoire de 37-22 contre Miami le 30 décembre 1995. Et il est venu dans le premier match éliminatoire à domicile des Bills en 24 ans, avec un nombre limité de 6700 fans présents pour la première fois cette saison.

Allen a terminé 26 de 35 pour 324 verges, avec un touché de 5 verges à Dawson Knox et un 35 verges à Stefon Diggs.

Le jeu n’a pas été décidé avant le jeu final, lorsque Rivers a affronté le quatrième et le 11 de Buffalos 47. Rivers a soulevé une passe profonde pour TY Hilton, qui était entouré de défenseurs dans le côté droit de la zone des buts. Hyde a percé la foule de cadavres, bondissant et frappant le ballon au sol.

Il se trouve que Hyde était l’un des trois défenseurs des Bills à avoir échoué à faire la même chose en permettant à DeAndre Hopkins de rattraper un bond de 43 verges dans les dernières secondes de la victoire 32-30 d’Arizonas sur Buffalo le 15 novembre.

Buffalo (14-3) a remporté sept victoires consécutives depuis cette défaite.

Le botteur recrue Tyler Bass a marqué les points décisifs en frappant un panier de 54 verges pour mettre Buffalo en avant 27-16 avec 8:08 à jouer.

Les Bills ont ajouté une nouvelle entrée à une saison au cours de laquelle ils ont brisé de nombreuses crises. Buffalo a remporté son premier titre de l’AFC Est en 25 ans et a égalé un record d’une saison de victoires établi en 1990 et en 91.

Les Colts (11-6) ont terminé une saison au cours de laquelle ils ont remporté 11 matchs pour la première fois depuis 2014 et ont atteint les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans sous la direction de l’entraîneur Frank Reich.

Rivers a terminé 27e sur 46 pour 309 verges et a vu son record de carrière en séries éliminatoires chuter à 5-7 en terminant sa première et potentiellement dernière saison avec les Colts alors qu’il réfléchit à sa retraite.

MONSIEUR. TOUT

Avec son TD de 5 verges au sol et son achèvement de TD à Knox, Allen est devenu le cinquième joueur depuis au moins 1940 à marquer un touché en se précipitant, en passant et en recevant dans sa carrière en séries éliminatoires. Allen a marqué sur une prise de 16 verges de John Brown lors d’une défaite 22-19 en OT à Houston il y a un an.

Allen a rejoint Nick Foles, Kordell Stewart, Freeman McNeil et Julian Edelman

FAN-DEMONIUM

Les Bills ont enfin eu la chance de jouer devant leurs fans cette saison. Les directives de l’État exigent que chaque personne, y compris le personnel du stade et les médias, présente une preuve d’un négatif COVID-19[feminine test effectué dans les 72 heures suivant le coup d’envoi avant d’entrer.

Les fans étaient limités à s’asseoir en groupes de deux et quatre et dispersés dans les 70 000 places.

Ils ont tout applaudi, des Bills prenant le terrain pour les échauffements d’avant-match à Buffalo remportant le tirage au sort.

SUIVANT

Colts: Leur saison est terminée après avoir perdu dans le tour des wild-card pour la première fois depuis 2012.

Bills: Ils se qualifient pour la ronde de division pour la première fois depuis les séries éliminatoires de 1995.

