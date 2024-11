Les billets Ticketmaster disparaissent mystérieusement des comptes des clients

Certains utilisateurs de Ticketmaster sont confrontés à une situation mystérieuse dans laquelle les billets de concert coûteux qu’ils ont achetés sont transférés de leur compte sans leur autorisation.

Selon Région de la baie NBCqui s’est entretenu avec des utilisateurs de la plateforme d’achat de billets, beaucoup ont déclaré s’être connectés à leur compte et avoir remarqué que les billets qu’ils avaient achetés avaient disparu, ayant été transférés à des personnes qu’ils ne connaissent pas.

«J’ai commencé à paniquer», a déclaré à la publication un individu identifié comme étant Nick. « Pour notre fils, nous avons eu des billets pour Imagine Dragons et pour notre fille, Taylor Swift. Elle a huit ans et c’est une énorme Swiftie. »

Une image du logo Ticketmaster sur un téléphone portable.

« En effet, mes billets avaient disparu », a-t-il partagé avec NBC. « Tant pour Imagine Dragons que pour Taylor Swift. Et comme vous pouvez l’imaginer, les billets sont chers… nous parlons de milliers et de milliers de dollars. Je pouvais voir mes billets en vente sur StubHub. Je dis ceci au service client, et [they said] »Nous ne pouvons rien faire. » »

Un représentant de Ticketmaster a déclaré à PEOPLE dans un communiqué : « Dans l’ensemble, nos innovations en matière de billetterie numérique ont considérablement réduit la fraude par rapport à l’époque des billets papier et des fichiers PDF dupliqués. C’est également grâce à cet historique numérique que nous pouvons enquêter sur la situation et restaurer les fans. billets dans presque tous les cas.

Ils ont ajouté : « Les fraudeurs recherchent de nouveaux tricheurs dans tous les secteurs, et les billets seront toujours une cible car ils ont de la valeur, c’est pourquoi Ticketmaster investit constamment dans de nouvelles améliorations de sécurité pour protéger les fans. »

Bien que NBC ait noté que Nick et certains autres utilisateurs avaient pu récupérer leurs billets grâce à des conversations avec Ticketmaster, d’autres ont apparemment eu des expériences différentes.

« Si vous n’avez pas mis à jour votre compte récemment et si vous utilisez un mot de passe que vous utilisez dans de nombreux endroits différents, ils peuvent accéder à votre compte », a déclaré Dan Wall, vice-président exécutif de Live Nation, la société mère de Ticketmaster, à NBC. une déclaration.

Maître des billets.

Pour empêcher le vol de billets, Ticketmaster conseille aux utilisateurs de PEOPLE de définir « un mot de passe unique et fort pour tous les comptes – en particulier pour leur adresse e-mail personnelle, d’où nous voyons souvent l’origine des problèmes de sécurité ».

Ce n’est pas la première fois que la sécurité de Ticketmaster est remise en question ces derniers temps. En avril 2024, l’entreprise a subi une violation de données qu’elle a ensuite confirmée dans un communiqué. document justificatif à propos de l’incident. Là, les responsables ont écrit : « Nous sommes en train d’informer les clients concernés par e-mail ou par courrier de première classe. Si vous n’êtes pas contacté, nous ne pensons pas que vos informations sensibles soient impliquées.

D’autres données volées à l’époque comprenaient « des informations cryptées sur les cartes de crédit ainsi que d’autres informations personnelles qui nous ont été fournies », a déclaré Ticketmaster.

En septembre, Kaitlyn Henrich, vice-présidente principale de Ticketmaster, a déclaré Aujourd’hui de la violation d’avril selon laquelle « Ticketmaster investit davantage dans la sécurité et la vérification que le reste du secteur réuni ». Elle a également noté que « les mots de passe des comptes Ticketmaster des personnes n’étaient pas compromis » et que « les activités non autorisées étaient limitées à une base de données tierce ».