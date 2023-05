Les billets Taylor Swift sont hors de portée des Américains moyens ; comment éviter de se faire arnaquer

La première tournée de Taylor Swift depuis 2018 a débuté avec un effondrement de Tickemaster, et à mesure que les concerts se poursuivent, le prix des billets n’a cessé d’augmenter.

Swift est à peu près à mi-chemin de l’étape nord-américaine de « The Eras Tour » et devrait se produire au MetLife Stadium du New Jersey vendredi, samedi et dimanche soir pendant le week-end du Memorial Day.

Cependant, les fans de la pop star ont du mal à trouver des billets abordables. Avant l’arrêt de trois nuits, les prix des billets les plus bas étaient d’environ 1 600 $.

Les escroqueries et les problèmes de billets obligent également les fans à débourser beaucoup d’argent. Un homme du Massachusetts a payé 21 000 $ pour quatre billets après que les billets originaux qu’il avait achetés sur StubHub, un site de revente, ne soient jamais arrivés.

Anthony Silva a déclaré à WCVB-TV qu’il avait initialement dépensé environ 1 800 $ pour quatre billets.

D’autres fans ont été arnaqués, comme Jacey Smith, qui a acheté quatre billets pour l’un des concerts de Nashville, Tennessee, mais n’en a reçu que deux, selon WTVF.

« Nous avons initialement commandé nos billets à ce type, et il semblait légitime », a déclaré Smith au point de vente. « Nous avons commandé quatre billets, et seulement deux ont été transférés. Nous nous sommes inquiétés et inquiets, et maintenant nous avons conduit si loin, et maintenant nous ne pourrons peut-être plus entrer. »

Si vous achetez sur les réseaux sociaux, les experts recommandent de revérifier la date de création du compte ou de rechercher d’autres signes indiquant que la personne existe réellement. Une autre suggestion est d’utiliser Paypal Goods & Services pour vous protéger contre la perte d’argent si vous deviez vous faire arnaquer.

Si vous recherchez des billets bon marché, Ticketmaster déposera probablement de nouveaux lots de billets dans les jours précédant et le jour des concerts de Swift. Ces baisses potentielles de billets sont peut-être dues à l’ajout de nouveaux sièges au lieu ou à des billets retournés, et ils seraient vendus à leur valeur nominale.

Un compte Twitter, @erastourticks, surveille souvent Ticketmaster et tweete lorsqu’un nouveau lot de billets a été mis en vente.

Mais certains fans font preuve de créativité pour voir le crooner « Midnights ». Un homme de Nashville n’a pas pu acheter de billets mais a trouvé un autre moyen de voir Swift en direct. Davis Perrigo a postulé pour être agent de sécurité pour les concerts du Nissan Stadium, ce qui lui a permis de chanter avec le musicien « Fearless ».

« Ma femme plaisante en disant que je chante des chansons de Taylor Swift avec une telle passion pour quelqu’un avec qui je n’ai jamais rompu », a déclaré Perrigo à WTVF.

D’autres fans qui n’ont pas pu obtenir de billets ont commencé à se présenter à l’extérieur des stades pour entendre Swift chanter des tubes tels que « Lover », « Bad Blood » et « You Belong With Me » en temps réel.

« Les fans de Swift sont toujours tellement excités à son sujet que certains sans billets se rendront aux représentations juste pour talonner », a expliqué Howard Breuer, PDG de NewsroomPR, à Fox News Digital. « Lors de son spectacle du 5 mai à Nashville, une fan sans billet est venue du Honduras pour participer à l’expérience de toutes les manières possibles. Une autre fan sans billet est venue d’Australie à New York hier. »

Cependant, les fans de New York et du New Jersey n’auront pas cette option car le MetLife Stadium a dit aux personnes qui n’ont pas de billet de concert qu’elles ne devraient pas se présenter sur les lieux.

« Pour être clair, ne venez pas au MetLife Stadium si vous n’êtes pas en possession d’un billet pour le concert de Taylor Swift », a déclaré une annonce faite sur Twitter. « Nos parkings et nos transports en commun seront à capacité maximale et ne sont réservés qu’aux clients munis de billets. Les billets doivent correspondre au spectacle de la soirée.

« La violation des politiques du MetLife Stadium peut entraîner l’expulsion de la propriété et l’interdiction d’assister à de futurs événements. »

Le fiasco des billets de Swift a commencé en novembre, lorsque Ticketmaster a dû annuler la vente générale après la fin de la tournée en prévente. De nombreux fans se sont retrouvés sans billet et en colère contre le site Web de vente.

« En raison de demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | The Eras Tour a été annulée », a déclaré Ticketmaster à l’époque.

Swift a publié sa propre déclaration appelant Ticketmaster.

« Il va sans dire que je suis extrêmement protectrice envers mes fans », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

« Nous faisons cela depuis des décennies ensemble et au fil des ans, j’ai apporté tant d’éléments de ma carrière en interne. Je l’ai fait SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe. qui se soucient autant de mes fans que moi. C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours.

« Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais pas excuser qui que ce soit parce que nous leur avons demandé, plusieurs fois, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous avait assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir. . »

Malgré l’adressage de Swift sur le fiasco de la vente de billets, la pop star n’a pas parlé publiquement des prix de revente de ses billets. Breuer, experte en relations publiques et en image de marque, a déclaré à Fox News Digital que son silence n’affectait pas nécessairement sa relation avec les fans.

« Les vrais Swifties sont toujours dans le bus. Ils sont plus frustrés par le désordre causé par Ticketmaster que par elle », a-t-il déclaré. « Ils savent que Ticketmaster est le Dark Vador de l’industrie du concert ces jours-ci et que les revendeurs de billets sont les Stormtroopers, et que Swift et ses fans ne sont que les dernières victimes. Il y a aussi eu une controverse récente avec Beyoncé et Bruce Springsteen, mais vous avez gagné Je ne les vois pas jouer dans le métro non plus. »

Seth J. Horowitz, président de l’agence Horowitz, a noté que Swift est « menotté ».

« Il y a beaucoup de bouches à nourrir quand il s’agit d’événements en direct (les coûts de sécurité ont explosé) et, en théorie, elle pourrait réserver un certain nombre de billets pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les prix élevés des billets. Cependant , vous aurez alors un autre groupe de fans qui pourraient potentiellement se qualifier pour ces billets ayant un ressentiment s’ils n’ont pas la chance de les obtenir », a déclaré Horowitz à Fox News Digital. « Nous vivons dans une société capitaliste d’offre et de demande, et Taylor Swift est l’artiste la plus demandée. Bienvenue en Amérique. »

Haley Kinney, qui gère également les questions de relations publiques intégrées pour les clients de l’agence Horowitz, a déclaré que le prix des billets n’avait pas « entaché » la réputation de Swift.

« Prenez l’exemple du spectacle de Philadelphie. Des milliers de fans qui n’ont pas pu acheter de billets en raison de l’abordabilité ou de la disponibilité ont quand même campé dans les parkings pour avoir l’occasion de l’entendre jouer », a-t-elle expliqué à Fox News Digital. « D’autres fans écoutent religieusement ses émissions via des flux en direct. Taylor Swift est très respectée et a eu une carrière durable – la plupart des fans sont heureux de son succès, surtout compte tenu des circonstances qui ont précédé cette tournée. Ils sont juste ravis de voir son spectacle, même s’ils n’ont pas pu acheter de billets. »

