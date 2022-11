Les billets sur l’Orient Express sont vendus par deux compagnies

Les deux ont des voitures originales qui datent de la fin des années 1800. Mais ils diffèrent par la façon dont ils sont conçus, où ils voyagent et depuis combien de temps ils sont en service – l’un depuis des décennies et l’autre devrait être lancé en 2024.

L’auteur Agatha Christie a décrit l’Orient Express comme “ le train de mes rêves .” Elle a installé un roman policier à succès sur ses voitures, et l’espion fictif James Bond l’a monté dans le film “From Russia With Love”.

La royauté, les écrivains, les acteurs et les espions ont emprunté la route originale entre Paris et Istanbul, qui a commencé à la fin du 19e siècle.

Quelques années plus tard, le train a été rebaptisé Orient Express et a commencé à se rendre à Istanbul, alors connue sous le nom de Constantinople. Les voyageurs ont afflué vers la technologie moderne du train et ses couverts en argent luxueux et ses draps en soie.

Bientôt, l’entreprise de Nagelmackers a commencé à construire des trains plus haut de gamme pour d’autres itinéraires européens, dont un qui traversait le nouveau tunnel du Simplon, qui relie la Suisse à l’Italie, ainsi que le “Arlberg-Orient-Express”, opérant entre Calais, France et Budapest, Hongrie.

Dans les années 1970, les trains Orient Express d’origine avaient effectué leurs derniers voyages et les wagons étaient tombés en mauvais état.

Mais dans les années 1980, deux hommes d’affaires ont entrepris des efforts séparés pour les faire revivre.