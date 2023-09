Les billets sont très demandés alors que les fans d’eSports sont poussés par la frénésie dans l’espoir de voir leurs héros du jeu

Les billets pour la première épreuve de médailles des Jeux asiatiques, ESports, coûtent jusqu’à 137 USD ou 11 384 INR, ce qui est très demandé car les fans désespérés s’inscrivent plusieurs fois via un système de loterie dans l’espoir de voir leurs idoles du jeu en direct.

Le groupe malchanceux de personnes qui n’ont pas pu obtenir leurs billets attendent devant les portes du Hangzhou ESports Center alors qu’ils tentent de chercher les bus de l’équipe officielle pour passer.

L’esport fait ses débuts en tant qu’événement médaillé dans la ville chinoise, considéré comme une étape majeure vers les Jeux olympiques un jour, avec en action des joueurs de renom tels que le Sud-Coréen Lee « Faker » Sang-hyeok.

Des médailles sont à gagner dans sept titres de jeux, dont Arena of Valor, League of Legends et EA Sports FC Online.

Soulignant à quel point il est populaire, l’eSport est la seule compétition des Jeux où les billets ont été attribués via une première loterie en ligne, avant d’être ouverts la semaine dernière à l’achat direct.

Les billets coûtent jusqu’à 1 000 yuans (137 dollars), ce qui fait de l’eSport l’un des événements les plus chers à regarder à l’Asiad.

« Obtenir des billets pour cette compétition d’eSports a été assez intense », a déclaré Xu Kezhen, un fan de 20 ans présent dans ce lieu chic.

« J’ai dû essayer cinq ou six fois avant d’en obtenir un. Tout le monde veut venir soutenir l’équipe chinoise et ses joueurs préférés, alors on se précipite pour récupérer les billets et montrer leur soutien.

Les tracas et les dépenses n’ont pas dissuadé Zhao Xiaohan, qui s’est inscrit à toutes les loteries possibles avant de finalement remporter une place précieuse.

« C’était tout un défi d’obtenir le billet et la chance a également joué un rôle », a déclaré Zhao, 23 ans.

Un autre spectateur chanceux, Jiang Xinyou, 29 ans, a déclaré : « Je voulais vraiment voir l’équipe chinoise jouer mais je n’ai pas pu obtenir de billets pour ces matches. »

Ceux qui ont réussi à pénétrer dans l’arène d’une capacité de 4 500 places ont brandi des bâtons lumineux et applaudi tandis que des « héros » en deux dimensions se battaient à l’écran, contrôlés par des athlètes glissant furieusement sur l’écran de leur téléphone.

Les organisateurs des jeux, qui n’ont pas précisé le nombre total de billets qu’ils distribuent au total, exigent que les spectateurs enregistrent leurs pièces d’identité lors de l’achat de billets et les présentent à l’entrée du site afin d’éviter le scalping.

