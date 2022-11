Les billets se vendent comme des fous pour le concert de Trace Adkins à Sandwich Fair – Shaw Local

Les billets se « vendent comme des fous » pour le concert de Trace Adkins à la Sandwich Fair de cette année, selon un responsable de la foire.

Le chanteur country populaire doit monter sur scène à 20 heures le vendredi 9 septembre à la foire, qui se déroule du mercredi 7 septembre au dimanche 11 septembre au 15730 Pratt Road à Sandwich.

Larry Dannewitz, président du conseil d’administration de la foire depuis 2012, a déclaré que les billets pour la section des fosses pour le concert d’Adkins se sont vendus et que les billets d’admission générale partent rapidement.

Le concert d’Adkins n’est que l’un des points forts de la foire de cette année, qui, selon Dannewitz, offrira une fois de plus un mélange unique de tradition équitable et d’innovation.

“Nous essayons de conserver une partie de l’ancien tout en recherchant du nouveau”, a déclaré Dannewitz. « C’est une ligne fine que nous marchons chaque année. Nous avons toujours été et serons toujours un salon très traditionnel.

Pour des informations générales sur la foire, y compris les horaires, les prix, les événements et les promotions, consultez l’aperçu de la foire du sandwich.

À l’exception de 2020, lorsque la foire a été fermée en raison de la pandémie de COVID-19, elle a lieu chaque année depuis 1888, ce qui en fait l’une des plus anciennes de l’Illinois.

Depuis 2020, Dannewitz a déclaré avoir ajouté beaucoup de nouveaux vendeursmais ont également pu conserver de nombreux vendeurs de longue date tels que l’église catholique St. Paul the Apostle, qui est un incontournable de la foire depuis 60 ans.

Dannewitz a déclaré que la foire de l’année dernière avait eu un temps parfait et qu’environ 170 000 personnes se sont présentées tout au long du week-end. Il a dit qu’il s’attend à reproduire et à surpasser ce succès cette année.

“Plus on est de fous, mieux c’est”, a-t-il dit. “Je pense que tout le monde est encore un peu anxieux et veut sortir.”

Dannewitz a déclaré que la foire avait accueilli près de 200 000 personnes chaque année au cours des deux dernières décennies.

Dannewitz a déclaré que la proximité de Chicago et de sa banlieue aide à attirer une foule importante. Il a dit que les champs de foire sont toujours en parfait état et qu’avec les couleurs des arbres à l’automne, cela donne aux invités de l’extérieur de la ville quelque chose qu’ils n’obtiennent pas en ville.

Dannewitz, qui fait partie de l’organisation de la foire depuis 34 ans, a déclaré que la technologie avait changé beaucoup de choses au parc des expositions. Il a déclaré qu’au cours des dernières années, ils avaient apporté plusieurs améliorations aux structures existantes, en ajoutant des équipements et s’efforçaient de rendre le terrain aussi accessible que possible.

Dannewitz a déclaré qu’en plus des manèges et du concert du vendredi soir, l’une des plus grandes attractions est la grande variété de plats équitables.

“Personne n’est au régime cette semaine-là”, a-t-il déclaré.

Dannewitz a déclaré qu’une chose qui distingue la Sandwich Fair des autres foires est la expositions.

“Nous sommes vraiment fiers du nombre d’exposants que nous avons”, a-t-il déclaré.

Au total, Dannewitz a déclaré qu’il y avait généralement environ 25 000 entrées en compétition dans des expositions tout au long de la foire.

Selon Dannewitz, une autre tradition était le train d’Otto, un train à vapeur construit et exploité par une famille locale qui circule tout le week-end et fêtera ses 70 ans à la foire du sandwich.

“Le train d’Otto est le seul trajet que je fais plus”, a déclaré Dannewitz.

Dannewitz a déclaré que l’un des meilleurs événements de course à la foire n’est pas sur la piste principale. Pour la Remote Control Race de mercredi soir, une piste est construite devant la tribune où les concurrents piloteront des voitures RC. Les invités peuvent regarder gratuitement depuis les tribunes.

Tout au long du week-end, les scènes Ag Land et Home Arts mettront en vedette une variété de musiciens, d’artistes et de concours locaux tout au long de chaque journée, inclus dans l’admission. Des numéros ambulants tels que des mariachis et des jongleurs se promèneront également dans le parc des expositions.

La foire est une organisation à but non lucratif, soutenue par les bénéfices des années précédentes. Il est dirigé par un conseil d’administration, dont les 13 membres conseillent et supervisent 43 surintendants, qui commandent chacun leur propre département de la foire.

Dannewitz a déclaré que chaque année, la foire emploie environ 400 employés et bénévoles au total et donne toujours un coup de pouce à l’économie de la région de Sandwich.