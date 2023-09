Les billets pour l’Open Cup coûtent plus cher que l’abonnement à la Premier League

Pour le prix des deux places les moins chères pour la finale de l’US Open Cup de la semaine prochaine, vous pouvez acheter un abonnement pour votre choix parmi 17 des 20 clubs de Premier League d’Angleterre.

L’Inter Miami et le vendeur de billets officiel Ticketmaster demandent aux fans de débourser des prix de billets encore plus fous pour voir Lionel Messi remporter un deuxième trophée avec l’Inter Miami lors de la finale de l’US Open Cup. Le stade DRV PNK accueille sa toute première finale. Les billets pour ce lieu sont difficiles à trouver depuis l’arrivée de l’Argentin. C’est encore le cas le mercredi 27 septembre, alors que le Houston Dynamo arrive en ville.

Même s’il y a un trophée en jeu, les billets restent disponibles. Ce ne sont pas seulement des revendeurs. Il y a encore des billets officiels disponibles que l’Inter Miami vend. Ces billets sont extrêmement chers. Par exemple, un billet officiel dans la tribune ouest, près du milieu de terrain, coûte plus de 1 000 $. C’est avant taxes et frais, et c’est entre les lignes 17 et 25.

Si vous souhaitez acheter deux billets pour la finale de l’US Open Cup, le prix le moins cher pour les sièges, taxes et frais compris, est de 836,30 $. Pour moins de 836,30 $, vous pouvez acheter l’abonnement le moins cher pour votre choix parmi 17 des 20 clubs de Premier League.

Les billets des revendeurs sont moins chers que les prix officiels du club

Vivid Seats est une agence de revente de billets vérifiée. Il indique le prix d’entrée des billets à un peu moins de 200 $. Toute chance de voir Lionel Messi est bonne. Cependant, les billets dans les sections les plus visibles, ou du moins pas dans les coins de la salle, coûtent toujours plus de 350 $ au moins.

Ces billets sont toujours moins chers que les billets officiels de l’Inter Miami. Le seul billet officiel qui coûte moins de 836,30 $ pour deux sièges est celui des billets pour places debout uniquement.

Comparaison des prix des billets pour la finale de l’US Open Cup vers l’Europe

Les supporters de l’Inter Miami s’habituent peut-être à ces prix des billets. Le prix des billets pour les débuts de Messi en Coupe des Ligues a augmenté de plus de 1 000 % la semaine précédant la compétition. Or, le prix de ces billets est absurdement élevé, d’autant plus qu’ils sont distribués par le club.

Messi en est le moteur. Les billets sans l’Argentin sont remarquablement moins chers. Le récent match entre Atlanta United et l’Inter Miami proposait des billets pour seulement 40 $ au 22e rang dans un stade de la NFL. En comparaison, les tickets pour les saignements de nez étaient le double de ceux lorsque les fans s’attendaient à ce que Messi joue.

Au fil du temps, il sera intéressant de voir comment cet effet Messi se poursuivra. Les prix des billets ne montrent aucun signe de ralentissement.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil