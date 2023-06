Les billets pour les débuts de Messi avec Miami dépassent 2500% du coût initial

Les billets pour voir Lionel Messi faire ce qui pourrait être ses débuts avec l’Inter Miami ne font que devenir plus chers. Il n’y a pas de date confirmée à laquelle l’Argentin pourra enfiler pour la première fois le kit Inter. En fait, Messi n’a pas encore signé d’accord avec la MLS car son agent (et son père) élabore les détails. Cependant, il semble probable qu’il fera ses débuts à l’Inter Miami le 21 juillet contre Cruz Azul.

Des billets pour n’importe quel jeu qui pourrait impliquer Messi sont extrêmement demandés. Comme c’est le cas pour les billets de sport, une forte demande entraîne des prix exorbitants. Ce match de Miami, un match nul de la Coupe des ligues contre Cruz Azul au stade DRV PNK, a vu d’énormes changements de prix. Au départ, les billets pour ce match à Fort Lauderdale étaient aussi bas que 29 $ et sont maintenant épuisés. Cependant, sur les sites revendeurs tels que Vivid Seats, le prix le plus bas pour les billets est de 770 $. C’est une augmentation de 2 500% strictement à cause de Messi.

Bien sûr, l’arrivée de Messi à l’Inter Miami n’est pas officiellement confirmée. Il y a un certain nombre de facettes de l’accord de Messi qui doivent encore être définies. Par exemple, la clause de partage des revenus d’Apple sur les abonnements internationaux suite à l’arrivée de Messi en est une. De plus, les droits de marketing et d’image de Messi en MLS ne sont pas compris.

Pendant ce temps, Messi doit jouer un match amical à Pékin pour l’Argentine contre l’Australie jeudi, puis prendra des vacances avant de devenir un joueur enregistré de la MLS le 5 juillet.

Des billets également possibles pour les débuts de Messi avant Miami

Il est tout à fait possible que Messi fasse ses débuts en MLS le mercredi 19 juillet lors du match MLS All Star contre Arsenal, deux jours avant le match de Coupe des Ligues susmentionné contre Cruz Azul. Compte tenu de la popularité de l’Argentin et de ses capacités générales de football, la MLS souhaite que Messi soit impliqué dans ce match. N’oubliez pas que le MLS All Star Game n’est disponible que sur le Season Pass MLS pour un public international. Cela pourrait être une force motrice pour les abonnements si le vainqueur de la Coupe du monde y participe.

Au moment de mettre sous presse, le jeu Miami-Cruz Azul est disponible aux États-Unis via MLS Season Pass et UniMas.

Une source des opérations de diffusion d’Apple a parlé à L’athlétisme, et ils ont déclaré qu’Apple souhaitait impliquer Messi dans les festivités All Star dans une certaine mesure. Cependant, il semble que l’inclusion dépende de Messi. Pourtant, il voudra peut-être prendre cette décision après avoir eu un peu de temps libre ce mois-ci.

