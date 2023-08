Les billets pour le Fyre Fest II seraient en train de se vendre – malgré l’absence de programmation ou de lieu – National

Si les tentes FEMA et les sandwichs au fromage froid sont votre idée de plaisir, le Fyre Festival II pourrait bien vous convenir.

Billy McFarland, le créateur frauduleux du tristement célèbre échec du Fyre Festival, a annoncé qu’il vendait déjà des billets pour la deuxième tentative de l’événement.

Bien qu’il n’y ait pas de date officielle, de programmation musicale ou même de lieu – à l’exception du fait que le Fyre Festival II aura apparemment lieu «dans les Caraïbes» – les 100 premiers billets auraient déjà été vendus. Les billets étaient au prix de 499 $ US (plus de 575 $ CA) chacun. L’événement devrait avoir lieu « fin 2024 », selon le site Internet du festival.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dimanche, McFarland a déclaré qu’il avait élaboré un plan de 50 pages pour le festival lors d’un passage à l’isolement. McFarland a été placé à l’isolement en 2020 après avoir participé à un podcast et discuté de ses crimes en prison.

McFarland a purgé près de quatre ans de prison pour des accusations de fraude liées au premier Fyre Festival en 2017.

« Cela a été le voyage le plus fou pour arriver ici, et tout a vraiment commencé lors d’un passage de sept mois à l’isolement », a déclaré McFarland dans l’annonce. Il est apparu portant des AirPods et un peignoir blanc dans la vidéo en gros plan.

« J’ai rédigé ce plan de 50 pages expliquant comment il faudrait cet intérêt et cette demande globaux pour Fyre et comment il faudrait que ma capacité rassemble des gens du monde entier pour que l’impossible se produise. »

FYRE Festival II est EN DIRECT 🔗 en bio pic.twitter.com/3LMEhCUVaC – Billy McFarland (@pyrtbilly) 20 août 2023

Le site Web du Fyre Festival II annonce six autres préventes de billets à venir, avec des prix allant de 799 $ US (près de 1 080 $ CA) à 7 999 $ US (environ 10 845 $ CA).

Mardi, McFarland a affirmé que les 100 premiers billets du Fyre Festival II avaient été achetés.

« FYRE, c’est des gens du monde entier qui se réunissent pour réaliser l’impossible », a écrit McFarland. « Cette fois, nous avons un soutien incroyable. Je ferai ce que j’aime tout en travaillant avec les meilleurs partenaires logistiques et d’infrastructure.

McFarland a déclaré que tous les revenus de la vente de billets seront bloqués jusqu’à l’annonce de la date du Fyre Festival.

Le premier drop du FYRE Festival II est épuisé. Depuis 2016, FYRE est le festival dont on parle le plus au monde. Nous avons maintenant vu cela se convertir en l’une des préventes GA les plus chères de l’industrie. FYRE, c’est des gens du monde entier qui se réunissent pour réussir… – Billy McFarland (@pyrtbilly) 22 août 2023

McFarland a annoncé pour la première fois le retour du Fyre Festival en avril, près d’un an après sa sortie de prison en mai 2022. Il a été emprisonné après avoir plaidé coupable en 2018 d’avoir fraudé environ 80 investisseurs du festival.

🔥 Le Fyre Festival II a enfin lieu. Dites-moi pourquoi vous devriez être invité. – Billy McFarland (@pyrtbilly) 10 avril 2023

Commercialisé à l’origine comme un festival de musique de luxe de deux week-ends sur l’île de Great Exuma aux Bahamas, Fyre Festival et McFarland ont été dénoncés comme des fraudes lorsque les festivaliers ont rencontré des conditions moins que convenables en 2017.

À leur arrivée, les 5 000 détenteurs de billets ont été informés que tous les musiciens têtes d’affiche du festival s’étaient déjà retirés de la programmation. La nourriture gastronomique qui leur avait été promise s’est transformée en sandwichs au fromage en dessous de la moyenne et l’hébergement de luxe s’est révélé être des tentes en cas de catastrophe de la FEMA.

Le festival a été cofondé et commercialisé par le rappeur Ja Rule, qui avait des influenceurs comme Kendall Jenner, Emily Ratajkowski et Hailey Bieber pour promouvoir l’événement. (Ja Rule a déclaré plus tard qu’il avait également été victime d’une arnaque par McFarland et qu’il avait ensuite été renvoyé d’un recours collectif de 100 millions de dollars américains.)

Dans le cadre de sa peine de prison en 2018, McFarland a été condamné à rembourser les 26 millions de dollars qu’il avait escroqués aux investisseurs.

McFarland et Ja Rule se sont publiquement excusés pour le désastreux Fyre Festival 2017.

En plus de lancer le Fyre Festival II, McFarland a également affirmé avoir un documentaire et une comédie musicale de Broadway sur le Fyre Festival actuellement en préparation – exactement ce que tout le monde réclame.

Sur les réseaux sociaux, les gens n’ont pas pu s’empêcher de se moquer du McFarland et du Fyre Festival II, avec de nombreuses inquiétudes justifiant que le deuxième événement puisse également être une arnaque.

Le journaliste de NBC News, Mike Sington, a déclaré que le lancement du Fyre Festival II « prouve simplement qu’il y a un meunier né à chaque minute ».

Le fraudeur condamné Billy McFarland est sorti de prison et vend des billets pour le Fyre Festival II, ce qui prouve qu’il y a un meunier né à chaque minute. pic.twitter.com/KQhJ2PFkSO —Mike Sington (@MikeSington) 22 août 2023

..ils vendent à nouveau des billets pour le Fyre Festival. pic.twitter.com/cCgD0b5L3G — amateur de string. (@thePLAINESTjane) 22 août 2023

J’ai entendu dire que Fyre Festival 2 se déroulerait sous l’océan dans des sous-marins expérimentaux très exclusifs à côté du Titanic – M Gla (@maigla) 22 août 2023

La différence entre le Fyre Festival 1 et le Fyre Festival II est que si vous alliez au 1, il y avait une petite chance que les gens se soient sentis mal pour vous une fois que tout a pris la forme d’une poire. – Pete Evans (@p_evans) 22 août 2023

Billy McFarland a eu l’idée de « Fyre Festival: The Musical » pic.twitter.com/78TygnquX8 – Attendez dans les ailes (@WaitWings) 22 août 2023