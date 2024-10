Les billets pour le concert de Dolly Parton avec le Nashville Symphony sont mis en vente

NASHVILLE, Tennessee — Dolly Parton s’associe au Nashville Symphony pour son nouveau concert « Threads: My Songs in Symphony ».

Les billets seront mis en vente la semaine prochaine. En raison de la forte demande, les billets en prévente sont épuisés.

Le concert est qualifié d’expérience symphonique multimédia innovante.

Il mettra en vedette Dolly à l’écran, avec des chanteurs et des musiciens tissant ses chansons ensemble. Les fans entendront des classiques comme « Jolene », « Coat of Many Colors » et « I Will Always Love You ».

Dolly a déclaré que les fils de sa vie étaient tissés à travers ses chansons.

Il s’agit de partager sa musique et son parcours musical avec le public d’une nouvelle manière.

Même si les billets seront mis en vente la semaine prochaine, le spectacle lui-même n’aura lieu que l’année prochaine. La première mondiale aura lieu le 20 mars et Dolly sera là pour une apparition spéciale.

Après la première ici, le spectacle sera interprété par des orchestres du monde entier.