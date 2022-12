Les billets pour le 39e concert de Noël du groupe Joliet sont gratuits, à une condition. – Section locale de Shaw

Faites un don généreux de denrées non périssables et/ou de produits en papier et recevez un billet gratuit pour un concert de Noël.

Le Joliet American Legion Band accueillera son 39e concert annuel “Sounds of Christmas” à 14 h le 11 décembre au Rialto Square Theatre, 102 N. Chicago St. à Joliet.

Les Dixie Bandits offriront une animation pré-concert dans la rotonde à 13h

“C’est un après-midi très amusant de musique de Noël par l’American Legion Band”, a déclaré Mike Fiske, directeur musical du groupe. “Vous pourrez également entendre le Barton Grande Organ dans le magnifique Rialto. Vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que ça.

Le Joliet American Legion Band se produit lors d’un précédent concert “Sounds of Christmas” au Rialto Square Theatre, 102 N. Chicago Street à Joliet.

Le concert est sous la direction de Fiske et des directeurs adjoints Rick Ellenberger (major de l’armée, retraité) Jillian Kohler et Jim Kreuz.

La chanteuse vedette est Paula Camp Shorp.

Les gens peuvent « acheter » des billets de 17 h à 20 h le vendredi à l’American Legion Post 1080 au 2625 Ingalls Ave. à Joliet.

Ou ils peuvent les «acheter» de 10 h à 16 h le 5 décembre ou de 10 h à 13 h les 7 et 9 décembre au Rialto. Les dons monétaires au lieu d’aliments non périssables et/ou de produits en papier seront également acceptés.

Tous les dons iront au Daybreak Center à Joliet, a déclaré Fiske. Les billets restants seront disponibles à la porte avant le concert.

“Ils peuvent venir au Rialto et obtenir leurs billets et déposer leur nourriture”, a déclaré Fiske. “Des représentants de la fanfare de la légion seront à l’intérieur de la porte d’entrée du Rialto, distribuant des billets et récupérant de la nourriture.”

Les trois derniers numéros de la première moitié du concert seront un hommage à Tom Drake, directeur émérite de l’American Legion Band. Drake avait 86 ans lorsqu’il est décédé, le 23 octobre.

Tom Drake, directeur émérite du Joliet American Legion Band

La première pièce sera « Andante » de Pyotr Il’yich Tchaïkovski d’après sa Symphonie. N° 6, également connue sous le nom de Symphonie Pathétique. C’était la pièce préférée de Drake et celle qu’il a jouée à la fin de ses performances, a déclaré Fiske.

“Il pensait que c’était l’une des plus belles pièces jamais écrites”, a déclaré Drake.

Le second sera “We Are Together”, écrit par Drake, a déclaré Fiske.

Le dernier sera “Stars and Stripes Forever”, une façon appropriée de terminer l’hommage.

“Tom Drake était l’American Legion Band”, a déclaré Fiske. “Il a commencé à jouer dans l’American Legion Band en 1950 et il a été le directeur du groupe pendant plus de 50 ans.”

Drake a pris sa retraite en tant que directeur à la fin de 2016. Le “Sounds of Christmas” était le dernier concert qu’il a dirigé, a déclaré Fiske.

Fiske a déclaré que le groupe avait rendu visite à Drake peu de temps après avoir remporté le National Concert Band Contest 2022 de l’American Legion à Milwaukee, Wisconsin, le 28 août.

[ Joliet American Legion Band wins national band contest for the 39th time ]

“C’était une excellente opportunité pour les gens qui faisaient partie du groupe, qui connaissaient et aimaient Tom, d’avoir l’opportunité de passer du temps et de parler avec lui”, a déclaré Fiske. “Nous ne savions pas que peu de temps après, il décéderait.”

Fiske a déclaré que “Sounds of Christmas” est le premier concert public depuis qu’il a remporté ce championnat. Donc, rendre hommage à Drake “semblait être la bonne chose à faire”, a-t-il déclaré.

“C’était juste un homme formidable, très généreux”, a déclaré Fiske. “Tom n’était qu’une personne généreuse. Nous avons juste senti que c’était l’occasion de redonner quelque chose à sa mémoire sur ce programme.

Pour plus d’informations, visitez rialtosquare.com/events et jolietlegionband.org.