Les billets pour la tournée de Coldplay en Inde sont en vente. Vérifiez les prix, les dates et la disponibilité

Tarifs et ventes des billets pour Coldplay



Coldplay, le célèbre groupe de rock britannique, est sur le point de revenir en Inde pour sa tournée mondiale Music Of The Spheres. Les concerts très attendus auront lieu au stade sportif DY Patil de Mumbai les 18 et 19 janvier 2025. Après une pause de huit ans, le groupe électrisera ses fans indiens avec une performance dynamique mettant en vedette des tubes nouveaux et classiques.

Les billets seront mis en vente à partir du 22 septembre 2024, à 12 heures IST, exclusivement sur BookMyShow. Les prix habituels des billets varient de 2 500 à 35 000 roupies, pour répondre à différents budgets. Coldplay propose notamment des billets Infinity au prix d’environ 2 000 roupies. Ces billets peuvent être achetés par paire, avec une limite de deux par acheteur. La disposition des places pour les billets Infinity ne sera révélée que le jour du concert, ajoutant un élément de surprise pour les participants.

À quoi s’attendre au concert



Les fans pourront s’attendre à une expérience inoubliable remplie de chansons de l’album Music Of The Spheres et de nouveaux singles passionnants comme « We Pray » et « feellikeimfallinginlove » de leur prochain album, Moon Music. La setlist devrait inclure des classiques intemporels tels que « Yellow », « The Scientist », « Clocks » et « Fix You ». Les spectateurs pourront également profiter d’un spectacle visuel impressionnant avec des lasers, des feux d’artifice et des bracelets LED, pour un événement vraiment fascinant.

Choisir les meilleurs sièges



Avec la vente des billets ici, de nombreux fans envisagent les meilleures options de sièges. Les sièges du stade sont divisés en 12 sections, y compris les zones de salon et les zones debout, avec des colonnes étiquetées de A à L.

Billets debout : Au prix de 6 450 roupies environ, les billets debout offrent une expérience immersive. Il est toutefois conseillé de choisir des places légèrement à l’écart de la scène pour éviter de se fatiguer le cou en regardant vers le haut et pour profiter d’une meilleure vue sur le spectacle dans son ensemble.



Billets assis : Pour une expérience assise optimale, la rangée 2 des sections centrales (A et P) est recommandée, au prix de 9 500 roupies. Les rangées inférieures des sections A ou P sont une option plus abordable à 4 000 roupies, tandis que les rangées inférieures des sections B et O sont légèrement plus chères à 4 500 roupies. Il est judicieux d’éviter les sections M, N, C et D pour une meilleure visibilité, car elles pourraient ne pas offrir une vue satisfaisante de la représentation.

Conseils pour réserver un concert de Coldplay



Les fans impatients d’assister aux concerts de Coldplay doivent se préparer à réserver leurs billets rapidement le 22 septembre. Assurez-vous d’avoir vos coordonnées et vos moyens de paiement prêts pour garantir un processus de réservation fluide. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Coldplay a fait part de son enthousiasme pour les concerts à venir, sous-titrée « DATES 2025 À ABU DHABI, MUMBAI, HONG KONG ET SÉOUL ANNONCÉES ». Des fans enthousiastes ont exprimé leur impatience dans les commentaires, l’un d’eux déclarant : « La meilleure nouvelle… j’ai hâte d’assister au concert ».

Cet événement marque le retour de Coldplay en Inde après sa dernière représentation en 2016 lors du Global Citizen Festival. Avec un héritage de plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde, Coldplay continue d’être l’un des groupes les plus appréciés de l’industrie musicale.

Comment réserver vos billets ?



Les billets pour le concert ne peuvent être achetés que via la plateforme BookMyShow. Contrairement aux événements précédents comme Lollapalooza ou la tournée de Diljit Dosanjh, Coldplay ne propose pas de vente Early Bird. À la place, la vente des billets pour toutes les sections débutera dimanche.

Les réservations ouvriront à 12h00. Les utilisateurs doivent simplement se connecter à leur compte BookMyShow et choisir l’option de réservation. Chaque personne peut réserver jusqu’à huit billets par transaction.

Comme il s’agit de leur deuxième représentation depuis le concert de Global Citizen il y a neuf ans, l’excitation monte, alors préparez-vous à une longue file d’attente en ligne.